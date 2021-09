Empresas proveedoras del TREP tienen problemas para presentar garantías al CNE

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Algunas de las empresas a las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les adjudicó el suministro de tecnología para las elecciones generales no lograron, por lo menos hasta el lunes, negociar con el sistema bancario nacional la garantía de cumplimiento de sus servicios.



Esta es la causa por la cual el nuevo presidente del ente colegiado, Kelvin Aguirre, no ha firmado los respectivos contratos aunque las empresas ya lo hayan hecho. Si esta situación continúa puede generar problemas en el cronograma electoral tomando en cuenta que solo faltan 69 días para el desarrollo de la jornada cívica.



Una de las empresas que tiene problemas es MSA, de origen argentino, a la que el CNE le adjudicó la transmisión, según Jesús Mejía, técnico y dirigente del Partido Nacional.

“En realidad el problema grave es que la empresa MSA no tiene experiencia alguna, nunca ha hecho un proceso nacional de TREP, lo cual es demasiado grave, su calificación tenía que haber sido cero y no le pusieron cero”, dijo Mejía.



“Encontré que había documentos falsos donde la fecha de elaboración es posterior a la fecha de autenticación (abril de 2017) y el documento fue hecho en noviembre de 2017”, aseguró.



Sobre la dificultad que esta y otras empresas tienen con la banca para conseguir la garantía de mantenimiento, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dijo que esto es cierto. “Es obvio, si no tienen ningún respaldo, la banca no puede emitir una garantía”.

EL HERALDO consultó a la consejera Rixi Moncada sobre los cuestionamientos de Mejía. “Nosotros seguimos los procedimientos establecidos en ley, se llamó a ofertar con base en pliego de condiciones”, afirmó.



“De mi parte, no tengo conocimiento de documentos falsos”, dijo, para enseguida parodiar: “La adjudicación no fue de dedo como 2009, 2013 y 2017”.

