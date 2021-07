Dudas no permiten darle el trámite al presupuesto del CNE

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las dudas en los partidos Nacional y Libertad y Refundación (Libre), entre ellas de las tablets que utilizará el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 28 de noviembre, no permiten que se le dé trámite expedito al presupuesto especial para las elecciones generales venideras solicitado al Congreso Nacional. El vocero de la bancada del partido de izquierda, Jorge Cálix, admitió a EL HERALDO que “el Partido Nacional no está muy de acuerdo con el proyecto planteado por el Consejo, tiene muchas dudas, algunas que yo las comparto, por ejemplo, la entrega de las tablets, ¿van a estar aquí cuándo?”.

“Lo que les propongo es que le demos el voto de confianza (al organismo que administra los procesos democráticos), y si el cronograma que nos han dado no se cumple, tomamos otro tipo de decisiones, hasta drásticas; no nos han dado luz verde para la aprobación de este presupuesto”, agregó.

EL HERALDO informó en exclusiva que el ente electoral invertirá 242 millones de lempiras para adquirir 20,000 tablets, es decir que cada dispositivo que se empleará en la identificación electrónica de la huella dactilar de los votantes tendrá un costo unitario de 12,100 lempiras.

En dos ocasiones, el CNE viene demandando al Congreso la admisión del plan remitido para las próximas elecciones, cuyo monto pedido es de 1,661.9 millones de lempiras y 279.9 millones de lempiras como fondos complementarios.

Análisis profundo

“Es obligación del Congreso poder realizar un análisis profundo sobre la solicitud que cualquier institución pueda hacer, aún más cuando es el Consejo Nacional Electoral. Hay que ver también la situación de las finanzas, hacerse las consultas y poder definir bajo qué condiciones”, manifestó el jefe de la bancada del PN, Nelson Márquez. Indicó que sobre la petición de recursos del órgano colegiado hay que ser objetivos, sin alarmarse o ser indiferentes, dejando atrás posturas partidarias que afecten a otro sector político.

El subjefe de la bancada del Partido Liberal, Juan Carlos Elvir, sostuvo a EL HERALDO que “estamos en un embudo porque solo el no discutir el tema ya enreda completamente el panorama del Consejo Electoral y complica la aplicación del marco legal de parte del Partido Nacional”. Una crisis se pretende generar ahora por el oficialismo debido a que se está exigiendo llevar a cabo acciones en materia electoral sin tener la voluntad de apoyarlas, advirtió.

La diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Doris Gutiérrez, quien integra la comisión encargada de dictaminar el referido presupuesto, anunció el martes que no han sido convocados sus miembros a reunión de trabajo. “Si no se aprueba esto —refiriéndose al presupuesto—, se puede generar una crisis porque aquí hay sectores interesados en que no haya elecciones o que sí se realicen, pero con las mismas trampas del pasado porque con esas es que han ganado”, consideró.

