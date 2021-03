Hora y lugar donde votarán los precandidatos presidenciales  

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Este domingo 14 de marzo se desarrollan las elecciones internas en Honduras y en este primer filtro tres partidos políticos conocerán a sus representantes para las elecciones generales en noviembre próximo.



El Partido Nacional, Liberal y Libre confirmaron las agendas de sus precandidatos.

Estos son los horarios:

-Nasry Asfura: Votará en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM) de la capital, a las 10:00 AM.



-Mauricio Oliva: Ejercerá su voto en la Escuela Mauricio Arias Williams de Choluteca, a las 8:00 AM.

-Yani Rosenthal: Llegará a la Escuela Dionisio Herrera de San Pedro Sula a las 8:00 AM a votar.



-Darío Banegas: Votará en el centro ubicado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en la capital, a las 7:30 de la mañana.



-Luis Zelaya: El liberal lo hará en la Escuela Mixta Sotero Barahona, ubicada en El Hatillo, a las 9:00 AM.

-Xiomara Castro: Viajará hasta el barrio El Espino de Catacamas, Olancho. Votará a las 12:00 PM.



-Nelson Ávila: Votará en la Escuela Policarpo Bonilla, ubicada en la aldea Villa Vieja de la capital, a las 8:00 AM.



-Wilfredo Méndez: Lo hará en la Escuela José Pineda Gómez de la colonia La Joya, a las 10:00 AM.



-Carlos Eduardo Reina: Votará en la Escuela 19 de Septiembre de la capital, a las 10:30 AM.

