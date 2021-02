Honduras: Unos 1,500 precandidatos han cumplido con requisito

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Solo un cuarto de los 6,000 sujetos obligados, es decir, 1,500 que son precandidatos a cargos de elección popular, han notificado la apertura de su cuenta bancaria y la acreditación del responsable financiero ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF). Así lo precisó a EL HERALDO el comisionado de este órgano, German Espinal, a cuatro días para que culmine la prórroga concedida a los aspirantes políticos.



“Ahorita la gente se está registrando vía digital, todos los precandidatos presidenciales han cumplido ya, mientras que los aspirantes a diputaciones son los que más están cumpliendo porque ellos saben que eso los puede inhabilitar”, mencionó. A inicios de este mes tan solo 250 precandidatos habían abierto sus cuentas en el sistema financiero nacional y comunicado a la también conocida como Unidad de Política Limpia, informó este rotativo.

Por primera vez en la historia democrática se está fiscalizando un proceso de elecciones primarias e internas, por lo que aquellos que contravengan con esta disposición se exponen a una sanción pecuniaria de 25 a 50 salarios mínimos.

Espinal aseguró que “el problema es que los bancos están poniéndole muchas trabas a las personas de distintas maneras; cada banco decide o no abrir la cuenta, es un primer filtro porque el precandidato se convierte en un sujeto políticamente expuesto”.



“Lo importante es que todos tengan el registro de sus cuentas y viene también el desencanto de algunos que consideran que no van a participar en la aventura de las elecciones primarias y actúan de forma irresponsable porque dicen que no quieren perder e incumplen con el requisito”, sostuvo. El funcionario afirmó que no se descarta que se pueda otorgar más plazo de haber una solicitud al respecto de parte de algún movimiento.

