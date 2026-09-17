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¿Sube o baja? Así cotiza el dólar para este viernes 18 de septiembre en Honduras

El Banco Central de Honduras ha actualizado el tipo de cambio oficial para este viernes. Descubre todos los detalles sobre cuánto cuesta adquirir la divisa

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 19:48
¿Sube o baja? Así cotiza el dólar para este viernes 18 de septiembre en Honduras

El tipo de cambio registra un leve aumento de L0.0012 en la compra y la venta respecto a la jornada anterior, según los datos del Banco Central de Honduras.

EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense se cotizará este viernes 18 de septiembre de 2026 en L26.8817 para la compra y L27.0161 para la venta, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

En comparación con el jueves 17 de septiembre, cuando la compra se ubicó en L26.8805 y la venta en L27.0149, ambas tasas registran un incremento de L0.0012.

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La tasa de compra representa el valor al que se adquieren dólares de los clientes, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se ofrece la divisa a quienes necesitan comprarla.

La diferencia entre ambas cotizaciones responde al margen establecido para las operaciones cambiarias y puede variar conforme a las condiciones del mercado.

La evolución del dólar durante la semana

Los datos disponibles del BCH muestran el siguiente comportamiento durante la semana:

Lunes 14 de septiembre: compra de L26.8833 y venta de L27.0177.

Miércoles 16 de septiembre: compra de L26.8830 y venta de L27.0174.

Jueves 17 de septiembre: compra de L26.8805 y venta de L27.0149.

Viernes 18 de septiembre: compra de L26.8817 y venta de L27.0161.

Entre el lunes 14 y el viernes 18 de septiembre, la compra y la venta acumularon una disminución de L0.0016.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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