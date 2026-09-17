¿Sube o baja? Así cotiza el dólar para este viernes 18 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense se cotizará este viernes 18 de septiembre de 2026 en L26.8817 para la compra y L27.0161 para la venta, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). En comparación con el jueves 17 de septiembre, cuando la compra se ubicó en L26.8805 y la venta en L27.0149, ambas tasas registran un incremento de L0.0012.

La tasa de compra representa el valor al que se adquieren dólares de los clientes, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se ofrece la divisa a quienes necesitan comprarla. La diferencia entre ambas cotizaciones responde al margen establecido para las operaciones cambiarias y puede variar conforme a las condiciones del mercado.



La evolución del dólar durante la semana