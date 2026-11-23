Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registra un nuevo incremento para este martes 24 de noviembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se estableció en 26.9205 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta alcanzó los 27.0551 lempiras. En comparación con el lunes 23 de noviembre, cuando la compra se situó en 26.9197 lempiras y la venta en 27.0543, ambas cotizaciones aumentaron 0.0008 lempiras.

Los precios de compra y venta representan dos cotizaciones distintas para las operaciones con divisas. La compra indica el valor de referencia al que se adquieren los dólares, mientras que la venta establece el precio de referencia para su comercialización. La diferencia entre ambas tasas para este martes es de 0.1346 lempiras por dólar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La evolución del dólar durante la semana