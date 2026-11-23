Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar en Honduras registra un nuevo incremento para este martes 24 de noviembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se estableció en 26.9205 lempiras por dólar, mientras que la tasa de venta alcanzó los 27.0551 lempiras.
En comparación con el lunes 23 de noviembre, cuando la compra se situó en 26.9197 lempiras y la venta en 27.0543, ambas cotizaciones aumentaron 0.0008 lempiras.
Los precios de compra y venta representan dos cotizaciones distintas para las operaciones con divisas. La compra indica el valor de referencia al que se adquieren los dólares, mientras que la venta establece el precio de referencia para su comercialización.
La diferencia entre ambas tasas para este martes es de 0.1346 lempiras por dólar.
La evolución del dólar durante la semana
Los registros oficiales disponibles del BCH muestran que la cotización presentó una tendencia descendente entre el 16 y el 19 de noviembre.
El 16 de noviembre, la compra se ubicó en 26.9268 lempiras y la venta en 27.0614. Para el 19 de noviembre, ambas tasas habían bajado a 26.9123 y 27.0469, respectivamente.
Posteriormente, el dólar registró incrementos durante el 20 y el 23 de noviembre, hasta alcanzar 26.9197 lempiras en compra y 27.0543 en venta.
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia mediante los resultados de la subasta de divisas. La institución actualiza sus estadísticas cambiarias para orientar las operaciones del mercado financiero hondureño.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.