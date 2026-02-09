Precio del dólar hoy 9 de febrero: lempira se devalúa nuevamente

Tegucigalpa, Honduras.- Para este lunes 9 de febrero de 2026, el tipo de cambio de referencia en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.4748 para la compra y L26.6072 para la venta, reflejando un leve aumento respecto al cierre del pasado viernes 6 de febrero de 2026, cuando se cotizó en L26.4600 y L26.5923, respectivamente. La variación representa un encarecimiento de 0.0148 diezmilésima en la compra y 0.0149 diezmilésimas en la venta, manteniendo el deslizamiento sostenido del lempira frente al dólar en las últimas semanas.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de los clientes (agentes económicos y personas), mientras que el tipo de venta es el precio al que venden la divisa a los demandantes (importadores y personas). La diferencia entre el precio de compra y venta, que es equivalente al 0.05%, se conoce como comisión cambiaria y es aplicada por el Banco Central de Honduras.

¿Dónde y por qué comprar dólares en Honduras?