Precio del dólar hoy 9 de enero: lempira se devalúa nuevamente

Tegucigalpa, Honduras.- Para este viernes 9 de enero de 2026, el tipo de cambio de referencia en la subasta de divisas del Banco Central de Honduras (BCH) se fijó en L26.4307 para la compra y L26.5629 para la venta, reflejando un leve aumento respecto al cierre del pasado jueves 8 de enero de 2026, cuando se cotizó en L26.3955 y L26.5275, respectivamente. La variación representa un encarecimiento de 0.0352 diezmilésima en la compra y 0.0354 diezmilésimas en la venta, manteniendo el deslizamiento sostenido del lempira frente al dólar en las últimas semanas.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de los clientes (agentes económicos y personas), mientras que el tipo de venta es el precio al que venden la divisa a los demandantes (importadores y personas). La diferencia entre el precio de compra y venta, que es equivalente al 0.05%, se conoce como comisión cambiaria y es aplicada por el Banco Central de Honduras.

¿Dónde y por qué comprar dólares en Honduras?