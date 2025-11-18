La pobreza en Honduras se redujo 13.5% de 2021 a 2025, según el INE

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de varios meses que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no divulgara una publicación, se expusieron ayer los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2025, donde se destacó que la pobreza pasó de 73.6% a 60.1%.

Lo anterior implicó una reducción de 13.5 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema cayó en 15.4% y ahora se reporta un 38.3%.

A casi 4.3 millones de personas ascendió la fuerza de trabajo en el país que se traduce en quienes se encuentran empleados, reflejando una variación de 215,203 personas.

En el caso de la población ocupada aumentó en 353,045 desde 2021, por lo que se contabilizan 4,075,415 hondureños.

El desempleo representado por la tasa de desocupación se ubicó en 4.9%, luego de registrar 8.6% hace cuatro años.

De 26.4% a 39.9% incrementó la población no pobre en los últimos años en Honduras, una diferencia de 13.5 puntos porcentuales, de acuerdo con la más reciente EPHPM.