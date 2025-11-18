  1. Inicio
La pobreza en Honduras se redujo 13.5% de 2021 a 2025, según el INE

Los empleados o fuerza de trabajo ascendieron a casi 4.3 millones, mientras el desempleo disminuyó a 4.9% como parte de los resultados de la EPHPM 2025

  • 18 de noviembre de 2025 a las 15:41
El desempleo y la pobreza son problemáticas que por décadas han afectado al país, sin importar las iniciativas o esfuerzos de los gobiernos de turno.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de varios meses que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no divulgara una publicación, se expusieron ayer los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2025, donde se destacó que la pobreza pasó de 73.6% a 60.1%.

Lo anterior implicó una reducción de 13.5 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema cayó en 15.4% y ahora se reporta un 38.3%.

A casi 4.3 millones de personas ascendió la fuerza de trabajo en el país que se traduce en quienes se encuentran empleados, reflejando una variación de 215,203 personas.

En el caso de la población ocupada aumentó en 353,045 desde 2021, por lo que se contabilizan 4,075,415 hondureños.

El desempleo representado por la tasa de desocupación se ubicó en 4.9%, luego de registrar 8.6% hace cuatro años.

De 26.4% a 39.9% incrementó la población no pobre en los últimos años en Honduras, una diferencia de 13.5 puntos porcentuales, de acuerdo con la más reciente EPHPM.

Cohep rebate interpretación oficial sobre la reducción de la pobreza

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
