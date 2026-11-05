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Periodistas llevan ante la OEA su queja por la demora en caso de Roosevelt Hernández

El CPH expuso su preocupación por la lentitud en el proceso judicial contra Roosevelt Hernández, en el marco del Día contra la Impunidad

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 18:38
Periodistas llevan ante la OEA su queja por la demora en caso de Roosevelt Hernández

CPH denuncia ante la OEA mora judicial en caso contra Roosevelt Hernández.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expuso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el retraso en el proceso judicial en contra del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

El CPH llevó su voz al foro regional para denunciar la lentitud del Poder Judicial en este caso, los obstáculos que enfrenta la nación, y los riesgos sistemáticos que amenazan el libre ejercicio de la comunicación en la sociedad.

El planteamiento coincidió con la conmemoración del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas, instituido por las Naciones Unidas para visibilizar los riesgos extremos de la profesión y exigir justicia.

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En ese cintexto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA conmemoró formalmente la fecha durante la sesión ordinaria del 5 de noviembre.

Los países del hemisferio analizaron los desafíos regionales en derechos humanos y libertad de expresión, así como la impunidad que debilita las democracias.

Honduras también tomó la palabra. La embajadora ante la OEA, Cossette López, alertó sobre los peligros de la impunidad y la autocensura.

Según el comunicado del CPH, la representante hondureña subrayó que el Estado toma con absoluta seriedad las preocupaciones del gremio periodístico.

Caso

El caso que el gremio pone sobre la mesa tiene origen en denuncias del propio CPH. El Ministerio Público acusa a Roosevelt Hernández de presuntos delitos contra la libertad de prensa, por una supuesta conducta dirigida a estigmatizar a periodistas mediante publicaciones y declaraciones públicas.

La justicia resolvió que el exjefe militar enfrente el proceso en libertad, aunque con medidas como no salir del país, presentarse a firmar una vez al mes ante un tribunal y no comunicarse con los periodistas denunciantes.

De su lado, Hernández ha rechazado las acusaciones y sostiene que las publicaciones cuestionadas estaban amparadas por la libertad de expresión. El proceso continúa bajo el principio de presunción de inocencia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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