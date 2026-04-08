Las bolsas chinas suben hasta un 4,8 % ante alto el fuego en Irán

Shanghái, China.-Las principales bolsas de China continental y Hong Kong cerraron este miércoles con subidas de hasta el 4,79 % después de que Teherán y Washington confirmaran un alto el fuego de dos semanas, mientras el país persa dijo que será posible un "paso seguro" por el estrecho de Ormuz. Fue el parqué de Shenzhen el que marcó el mencionado repunte durante la sesión, superando así al referencial de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng (+3,09 %), y al del mercado de Shanghái (+2,69 %). Las conversaciones entre las dos partes se desarrollarán sobre la base de un plan de diez puntos presentado por Teherán, que se ha comprometido a permitir el "paso seguro" por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, durante la tregua.

El precio del petróleo reaccionó al cese en las hostilidades: el brent, de referencia en Europa, caía más de un 14 %, quedando en 93,87 dólares el barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., bajaba más de un 15 %, hasta los 95,91 dólares. Aquí lo más destacado de la jornada bursátil en Asia: El Kospi surcoreano escala casi un 7 % El principal indicador de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 6,87 % o 377,56 puntos, hasta situarse en 5.872,34 enteros. Poco después de la apertura, después de que se registran alzas superiores al 5 %, el operador de la plaza surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra en el referencial, mecanismo que suspende temporalmente las compras programadas. En paralelo, el Kosdaq, índice de valores que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, ganó un 5,12 %, o 53,12 puntos y se situó en 1.089,85 enteros. Las acciones de Samsung Electronics, valor de referencia local, aumentaron un 7,38 %, un día después de que la firma informara que estima un beneficio operativo récord para el primer trimestre de 2026. Su principal rival, SK Hynix, creció un 13,65 %.