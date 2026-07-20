Confianza S.A. FGR emitirá garantías en Centroamérica y Dominicana

Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de garantías para avalar préstamos será una realidad en los países de la región.
La sociedad de garantías recíprocas Confianza S.A.-FGR, una iniciativa pública privada que opera en Honduras desde hace 11 años, incursionará a finales de 2027 en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.
Así lo confirmó a D&N Francisco Fortín, gerente general y fundador de Confianza S.A.-FGR, al anunciar que el proyecto de expansión regional cuenta con el apoyo de Ada Luxemburgo.
Además, tiene el acompañamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El entrevistado dice que esa noticia ocurre en un momento histórico para esa institución financiera nacional al superar 300,000 garantías colocadas en Honduras, lo que ha permitido a los beneficiarios tener en sus manos alrededor de 29,000 millones de lempiras para ejecutar sus proyectos.
La primera garantía fue emitida en julio de 2015 en San Pedro Sula, recuerda Fortín, quien añade que esta novedosa iniciativa nació en una oficina en la Fundación Covelo de Tegucigalpa.
Confianza administra siete fondos de garantías en temas como micro y pequeñas empresas, agricultura, vivienda, café, pesca, educación y sector agrícola.
Los montos garantizados de préstamos son hasta 50% y son 51 instituciones financieras nacionales que usan la garantía. En los 11 años de operación se han apoyado a más de 155,000 empresarios hondureños.
El modelo de negocio de garantías de Honduras es utilizado en Panamá, en donde opera el Fondo de Garantía adscrito al Banco Nacional, gracias al apoyo que brindó Confianza S.A. FGR al gobierno de ese país.
En Panamá el Fondo fue Garantía fue creado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien contrató a Confianza para que pusiera en marcha esa iniciativa, a partir de este año.
Confianza, que fue constituida el 2 de septiembre de 2014, opera bajo la Ley del Sistema de Fondos de Garantía Recíproca. Al 31 de diciembre de 2025 el número de acciones era de 1,145,491 y su capital es de 114.5 millones de lempiras con L794.6 millones en activos.
Expansión
La incursión de Confianza S.A. FGR en la región es parte de un proyecto avalado por Ada Luxemburgo, que es un fondo de inversión europeo.
Además, la CAF hizo una donación de recursos para el fortalecimiento del gobierno corporativo de Confianza S.A.-FGR, a través de una consultoría de una empresa colombiana, quien hizo la primera evaluación del desempeño de la junta directiva, tanto colegiada como independiente, con miras a convertirse en una empresa regional.
Francisco Fortín sostiene que el interés de organismos financieros internacionales en apoyar el proyecto de expansión de Confianza es porque son el más grande en la región y el más exitoso.
Añade que los cooperantes valoran el gobierno corporativo al contar con la representación de la banca privada, las cooperativas, las microfinancieras, el sector productivo, el sector construcción y el sector educación, convirtiéndola única en América Latina.
El entrevistado explica que en la actualidad se trabaja en el estudio de factibilidad para que Confianza se convierta en una empresa regional.
Agrega que “el objetivo es llevar el conocimiento y nuestra experiencia para apoyar el desarrollo económico de esos países”. Sostiene que se está en proceso de evaluación del potencial de negocio de la emisión de garantías en el mercado regional y considera que hay oportunidades en esos países.
De acuerdo con el ejecutivo, se trabaja en la búsqueda de la figura legal para operar en esos países.
Sostiene que hay varios temas de la estrategia para operar en la región y uno de ellos es la creación del Fondo de Garantía de Resilencia Climática, dirigido a sectores agrícolas como café, granos básicos, entre otros.
Explicó que el modelo de negocio en aquellos países en donde se emiten garantías operarán de manera directa, pero en El Salvador y Costa Rica, en donde hay sistemas, se hará a través de alianzas para ampliar la oferta de productos que administra Confianza