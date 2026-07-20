Confianza S.A. FGR emitirá garantías en Centroamérica y Dominicana

Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de garantías para avalar préstamos será una realidad en los países de la región.

La sociedad de garantías recíprocas Confianza S.A.-FGR, una iniciativa pública privada que opera en Honduras desde hace 11 años, incursionará a finales de 2027 en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana.

Así lo confirmó a D&N Francisco Fortín, gerente general y fundador de Confianza S.A.-FGR, al anunciar que el proyecto de expansión regional cuenta con el apoyo de Ada Luxemburgo.

Además, tiene el acompañamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El entrevistado dice que esa noticia ocurre en un momento histórico para esa institución financiera nacional al superar 300,000 garantías colocadas en Honduras, lo que ha permitido a los beneficiarios tener en sus manos alrededor de 29,000 millones de lempiras para ejecutar sus proyectos.

La primera garantía fue emitida en julio de 2015 en San Pedro Sula, recuerda Fortín, quien añade que esta novedosa iniciativa nació en una oficina en la Fundación Covelo de Tegucigalpa.

Confianza administra siete fondos de garantías en temas como micro y pequeñas empresas, agricultura, vivienda, café, pesca, educación y sector agrícola.

Los montos garantizados de préstamos son hasta 50% y son 51 instituciones financieras nacionales que usan la garantía. En los 11 años de operación se han apoyado a más de 155,000 empresarios hondureños.

El modelo de negocio de garantías de Honduras es utilizado en Panamá, en donde opera el Fondo de Garantía adscrito al Banco Nacional, gracias al apoyo que brindó Confianza S.A. FGR al gobierno de ese país.

En Panamá el Fondo fue Garantía fue creado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien contrató a Confianza para que pusiera en marcha esa iniciativa, a partir de este año.

Confianza, que fue constituida el 2 de septiembre de 2014, opera bajo la Ley del Sistema de Fondos de Garantía Recíproca. Al 31 de diciembre de 2025 el número de acciones era de 1,145,491 y su capital es de 114.5 millones de lempiras con L794.6 millones en activos.