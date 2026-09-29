Centroamérica busca generar oportunidades y fortalecer su independencia económica

San Pedro Sula, Honduras.- Cada 15 de septiembre, las banderas vuelven a las calles de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La fecha recuerda el momento en que estos países comenzaron a decidir su propio destino. Más de dos siglos después, la independencia adquiere una dimensión cotidiana y urgente: la capacidad de generar oportunidades desde adentro. Durante décadas, Centroamérica aprendió a medir el costo de las oportunidades que no podía ofrecer. Millones de personas emigraron en busca de empleos, seguridad y horizontes que no encontraron en sus países. Desde el exterior, sus remesas se convirtieron en un soporte fundamental para las familias y para las economías del istmo. Ese aporte continúa siendo vital.

Sin embargo, en 2026 comienza a dibujarse otra historia: una región que intenta crear una parte mayor de sus oportunidades dentro de sus propias fronteras. No se trata de una transformación concluida ni de ignorar las profundas brechas que persisten. La deuda pública, la pobreza, la informalidad, la inseguridad, la baja productividad y las limitaciones institucionales siguen condicionando el desarrollo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Muchos proyectos anunciados todavía deben asegurar su financiamiento y demostrar su capacidad de ejecución. La diferencia es que Centroamérica empieza a convertir esas fragilidades en una agenda de trabajo.

Infraestructura para impulsar el desarrollo regional

Carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de transporte, energía y redes digitales están ocupando un lugar central en las prioridades regionales. Son activos que pueden reducir costos, conectar comunidades, atraer inversiones y ampliar el espacio en el que empresas y personas toman sus decisiones. Guatemala puso en marcha proyectos viales, ferroviarios, logísticos y portuarios. Panamá avanza con inversiones de gran escala alrededor del Canal, su sistema de transporte y su plataforma energética. El Salvador articula su infraestructura aeroportuaria con actividades como el mantenimiento aeronáutico, el turismo y los servicios exportables. Costa Rica amplía su conectividad aérea y digital. A escala regional, Cargo Pass propone integrar infraestructura, tecnología, trazabilidad y procesos fronterizos en el corredor por el que circula cerca del 70 % de la carga centroamericana.

Su importancia trasciende los US$130 millones de inversión inicial previstos: plantea que la competitividad deje de medirse únicamente por país. Porque una carretera pierde valor si la carga queda detenida en una frontera. Un puerto ampliado sirve de poco sin vías secundarias, electricidad confiable, seguridad y aduanas digitales. La independencia económica de la región también dependerá de su capacidad para actuar como un territorio conectado.

Emprendimientos que generan oportunidades