La deuda del gobierno es de L 381,679 millones

La mayor parte del saldo de la deuda pública de la administración central corresponde a fuentes externas.

Al cierre de abril 2022 el saldo fue de 201,497.3 millones de lempiras, superando los 197,629.9 millones, con un incremento de 3,867.4 millones.

Los tres principales acreedores son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 69,565.9 millones de lempiras. Le siguen el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con 37,449.5 millones de lempiras y el Banco Mundial con 24,265.6 millones.

De los acreedores bilaterales destaca el Export-Import Bank of the Republic of China con 10,894,5 millones de lempiras.

DE INTERÉS: El gobierno ha ejecutado L 49,287.5 millones del presupuesto vigente.

Entre los acreedores comerciales sobresale el New York Bank Mellon con 39,765.1 millones de lempiras que corresponden al bono soberano.

Para este ejercicio fiscal se han colocado 13,632.7 millones de lempiras de los 23,312.6 millones aprobados, con una ejecución de 57.7%, según la Sefín.