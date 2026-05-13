¿Cuánto invirtió la banca hondureña en educación financiera en el 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de estafas y otras irregularidades detectadas, la promoción de educación financiera es un compromiso de la banca hondureña.

La inversión de los bancos en este proceso ascendió a 260,656.8 millones de dólares durante el 2025, informó la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) en un reporte al que tuvo acceso EL HERALDO.

Casi 1.9 millones de personas fueron beneficiadas en agencias con educación financiera por el sistema bancario y que de esa cantidad 1,774,092 fueron adultos.

Mientras que la población joven que adquirieron conocimiento en este procedimiento informativo, formativo al igual que asesoramiento alcanzó 33,825 personas.

Los niños también se involucraron en educación financiera, específicamente 46,037 infantes.

Las mujeres fueron mayoría de favorecidas en cuanto a niños y jóvenes no así en adultos, donde los hombres prevalecieron.