  1. Inicio
  2. · Economía

¿Cuánto invirtió la banca hondureña en educación financiera en el 2025?

Las instituciones privadas destinaron una millonaria suma en este proceso y fueron beneficiadas casi 1.9 millones de personas en agencias de atención

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 17:24
¿Cuánto invirtió la banca hondureña en educación financiera en el 2025?

La mayor inversión de los bancos comerciales en cuanto a educación financiera se dio durante el segundo semestre de 2025.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A raíz de estafas y otras irregularidades detectadas, la promoción de educación financiera es un compromiso de la banca hondureña.

La inversión de los bancos en este proceso ascendió a 260,656.8 millones de dólares durante el 2025, informó la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) en un reporte al que tuvo acceso EL HERALDO.

Casi 1.9 millones de personas fueron beneficiadas en agencias con educación financiera por el sistema bancario y que de esa cantidad 1,774,092 fueron adultos.

Mientras que la población joven que adquirieron conocimiento en este procedimiento informativo, formativo al igual que asesoramiento alcanzó 33,825 personas.

Los niños también se involucraron en educación financiera, específicamente 46,037 infantes.

Las mujeres fueron mayoría de favorecidas en cuanto a niños y jóvenes no así en adultos, donde los hombres prevalecieron.

Los fideicomisos, sus beneficios y los posibles cambios a regulación

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias