  1. Inicio
  2. · Economía

¿Cuánto bajará el costo de los combustibles a partir de noviembre en la capital?

Por quinta semana consecutiva, las gasolinas, el diésel y gas vehicular experimentarán rebajas, mientras que el queroseno seguirá al alza

  • 31 de octubre de 2025 a las 12:43
¿Cuánto bajará el costo de los combustibles a partir de noviembre en la capital?

La mayor reducción la experimentará la gasolina superior de 95 octanos, en específico de 98 centavos en la capital, por lo que pasará a costar 101.36 lempiras por galón.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios y conductores de automotores seguirán gozando de rebajas en los combustibles, no así los consumidores de queroseno.

La Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB), adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) publicó la nueva estructura de precios de los carburantes vigente para las primeras fechas de noviembre, reflejando descuentos menores al lempira.

La mayor reducción la experimentará la gasolina superior de 95 octanos, en específico de 98 centavos en la capital, por lo que pasará a costar 101.36 lempiras por galón.

¿Qué medidas se podrían aplicar para promover el ahorro de combustibles?

De 57 centavos será la disminución que tendrá la gasolina regular, que se cotizará a 94.01 lempiras al bajar 57 centavos.

El Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular se comprará a 23 centavos menos, por lo que de 44.85 lempiras será su valor en bomba.

En el caso del diésel que se paga 87.70 lempiras, el galón apenas descenderá tres centavos para encontrarse a 87.67 lempiras en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como Comayagüela.

¿Cuáles son los cinco países que más combustibles suministran a Honduras?

Por octava semana el queroseno seguirá al alza, autorizándose una variación de 28 centavos y se venderá a 78 lempiras por galón.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias