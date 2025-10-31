¿Cuánto bajará el costo de los combustibles a partir de noviembre en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios y conductores de automotores seguirán gozando de rebajas en los combustibles, no así los consumidores de queroseno.
La Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB), adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) publicó la nueva estructura de precios de los carburantes vigente para las primeras fechas de noviembre, reflejando descuentos menores al lempira.
La mayor reducción la experimentará la gasolina superior de 95 octanos, en específico de 98 centavos en la capital, por lo que pasará a costar 101.36 lempiras por galón.
De 57 centavos será la disminución que tendrá la gasolina regular, que se cotizará a 94.01 lempiras al bajar 57 centavos.
El Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular se comprará a 23 centavos menos, por lo que de 44.85 lempiras será su valor en bomba.
En el caso del diésel que se paga 87.70 lempiras, el galón apenas descenderá tres centavos para encontrarse a 87.67 lempiras en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como Comayagüela.
Por octava semana el queroseno seguirá al alza, autorizándose una variación de 28 centavos y se venderá a 78 lempiras por galón.