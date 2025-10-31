¿Cuánto bajará el costo de los combustibles a partir de noviembre en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- Los propietarios y conductores de automotores seguirán gozando de rebajas en los combustibles, no así los consumidores de queroseno.

La Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB), adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) publicó la nueva estructura de precios de los carburantes vigente para las primeras fechas de noviembre, reflejando descuentos menores al lempira.

La mayor reducción la experimentará la gasolina superior de 95 octanos, en específico de 98 centavos en la capital, por lo que pasará a costar 101.36 lempiras por galón.