¿Cuáles son los precios de los combustibles a partir del lunes 6 de octubre?

Tegucigalpa, Honduras.- Para el próximo lunes 6 de octubre los combustibles en Honduras experimentarán alzas y bajas en sus precios, según el comunicado de la Secretaría de Energía (SEN).
La gasolina superior, regular, diésel y gas GLP vehicular tendrán rebajas de centavos, mientras que el kerosene tendrá un incremento.
La gasolina superior en Tegucigalpa tendrá una rebaja de 0.70 centavos, pasando a 104.60 lempiras. En San Pedro Sula, la rebaja es de 0.69 centavos, valiendo 102.09 lempiras a partir de la próxima semana.
En cuanto a la gasolina regular, en la capital pasará a tener un precio de 96.51 lempiras, con una disminución de 0.92 centavos. En San Pedro Sula, este carburante tendrá un valor de 94 lempiras al tener una rebaja de 0.91 centavos
El diésel en San Pedro Sula tendrá una rebaja de 0.03 centavos, por lo que su nuevo precio será de 86.35 lempiras. En Tegucigalpa rebajará 0.04 lempiras, por lo que su valor a partir del lunes será de 88.87 lempiras.
El gas GLP vehicular disminuirá cinco centavos en ambas ciudades. En Tegucigalpa costará 46.09 lempiras y en San Pedro Sula 42.56 lempiras.
En cuanto al kerosene, es el único carburante que tendrá un alza en su precio. En Tegucigalpa subirá 0.34 centavos con un nuevo valor de 77.26 lempiras, mientras que en San Pedro Sula costará 74.74 lempiras al tener un aumento de 0.35 centavos.
Los precios del gas GLP doméstico se mantienen con sus precios de 238.13 y 216.99 lempiras para Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente debido al subsidio por parte del gobierno hondureño.