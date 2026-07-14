Café hondureño supera $2,148 millones exportados en cosecha 2024-2025

Tegucigalpa.- El café hondureño sumó este día martes 14 de julio un nuevo récord en su historia al superar los 2,148 millones de dólares por exportación registrados en la cosecha 2024-2025, siendo hasta el 30 de septiembre del año pasado la cifra más alta de ese sector productivo.
Según el informe de comercialización del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), el volumen exportado ascendió a 6,853,390.59 quintales de 46 kilogramos del 1 de septiembre de 2025 al 14 de julio de 2026 por un valor de 2,158.5 millones de dólares, restando 47 días para el cierre de esta cosecha. El precio promedio por quintal es de 314.95 dólares.
En la temporada anterior, Honduras exportó 6,117,313.13 quintales, dejando 2,148 millones de dólares en divisas, con un precio promedio de $351.14 el quintal, siendo la cifra más alta en la historia de la caficultura nacional.
El aumento en las divisas generadas se explica por un mayor volumen exportado, amortiguando la reducción del precio internacional del grano aromático.
De acuerdo con el reporte del Instituto Hondureño del Café, “el valor de las exportaciones es de 2,158 millones de dólares, mostrando un incremento de 10% comparado con los $1,960 millones en 2024-2025”.
“Las exportaciones sumaron 6.85 millones de sacos de 46 kilogramos, mostrando un incremento de 24%, comparado con 5.51 millones de quintales registrados en igual periodo del año 2024-2025”, reza el informe del Ihcafé.
Agrega que “el precio promedio de exportación por saco es de 314.95 dólares comparado con el precio promedio de la cosecha 2024-2025, que fue de $355.59, con una disminución del 11%”.
No obstante, un dato relevante es que los contratos de venta suman 7.14 millones de quintales de 46 kilogramos, mostrando un incremento de 23% comparado con los 5.81 millones de sacos de similar fecha de 2024-2025.
Honduras tiene pendiente de exportar alrededor de 290,000 quintales, con un pronóstico de ingreso de divisas entre 85 y 90 millones de dólares en lo que resta de la temporada 2025-2026.
Los precios del grano aromático en la bolsa de New York son de 326.10 dólares el quintal para entrega en septiembre próximo, de $308 para diciembre, de $301.40 para marzo de 2027 y de $302.80 para mayo del próximo año, de acuerdo con el análisis del Ihcafé.