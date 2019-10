Las pérdidas de energía aumentan, según el supervisor del contrato de EEH

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) continúa con la falta de cumplimiento del compromiso de reducción de pérdidas y del plan de inversiones, según el último informe publicado por el supervisor Manitoba Hydro Internacional (MHI) el 27 de septiembre.

En el informe MHI señala también que hubo un deterioro de la confiabilidad del servicio y se reportó un incremento de clientes con consumo promediado y estimado.

Además, indica que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no ha tenido acceso al sistema InCMS para validar la facturación realizada por EEH de cuatro meses.

La “ENEE no ha recibido de EEH un detalle validado de lo facturado en el Sistema InCMS para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019”, afirma el supervisor.

En consecuencia, “al 27 de septiembre de 2019 la ENEE no está en condiciones de actualizar el balance de pérdidas del mes de agosto de 2019, por cuanto no ha podido validar la facturación de EEH de los cuatro meses señalados”.

Incumplimiento de meta

EEH justifica que el segundo año la meta se vio afectada por la no inclusión en el sistema de gestión comercial de 80,477 actas con anomalías, pero sin evidencia de fraude, las cuales debido a cambios regulatorios de la Comisión reguladora de Energía Eléctrica (CREE) en resoluciones 071 y 050 no se pudieron facturar. “Todo lo cual habría significado una reducción de pérdidas de 3.26%” y no el 1.74% que registró, según EEH.

Entre diciembre 2016 y julio 2019 la pérdida ha disminuido apenas en 3.28%, de 31.95% a 28.67%, cuando EEH debió haberlas reducido a cerca de 10% al tercer año. No obstante, de diciembre de 2017 a julio de 2019, la pérdida se ha incrementado en 0.78% y solo en este año (diciembre de 2018 a julio de 2019) la pérdida se ha incrementado en 0.67%. Significa que las pérdidas suman 28.67% y según el contrato deberían rondar el 22%.

Al respecto, José Morán, presidente de la CREE, dice que la mayor parte de las pérdidas son comerciales (robo, mala facturación, entre otros), pero afirma que el problema no fueron las regulaciones.

Cancelación

El gobierno anunció desde agosto pasado que el contrato otorgado a EEH para reducir las pérdidas será cancelado, pero las autoridades de la ENEE y Secretaría de Energía no han informado sobre los avances de la negociación.

La estatal eléctrica está obligada a pagarle entre 11 a 16 millones de dólares mensuales a EEH por operar el sistema de distribución y reducir el 31.95% de las pérdidas en siete año, donde cada punto porcentual equivale a 14 millones de dólares anuales.