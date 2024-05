Yustin Arboleda dice que Olimpia sigue siendo favorito en Liga Nacional

Va a pasar en que podamos acertar las que tengamos. En el fútbol hay momentos, Real España tuvo dos, nosotros tuvimos varias, no pudimos embocarla. Son momentos del fútbol, esto pasa. A veces hay que saber convivir con eso, pero el insistir siempre traerá su beneficio. Nosotros estamos conscientes que jugamos en casa, se juega otro fútbol, el campo es diferente, la pelota fluye rápido, sabemos cuáles son nuestras fortalezas para mañana. Lo más importante es ganar, no podés pensar en anotar el segundo sin anotar primero el 1-0. Saldremos con la mentalidad que nos permita poder nuevamente la llave en nuestro favor y que nos dé esa ventaja para el pase a la semifinal.

¿Por dónde pasa la racha negativa sin gol?

Son momentos, este es un equipo que, durante estos cinco años de proceso, no sé las estadísticas. A veces la pelota te entra, no entra, el equipo rival te llega una y te anota, nos ha pasado en estos partidos, no nos gusta perder. Va a llegar un momento en que vas a perder, lastimosamente es fútbol donde ganás, empatás y perdés. No nos gusta perder, a nadie en la vida le gusta perder. A veces las cosas te salen bien, a veces no. No porque hayamos tenido malos resultados en los últimos partidos somos un desastre, sino que es un equipo que ha marcado una pauta en la historia. Estamos confiados que el día mañana lo podemos dar vuelta en la casa.