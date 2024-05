Chilo, el hincha cocotero más emblemático: “No volvería al estadio si el Vida desciende”

Significa algo que se trae en el alma. Esto era algo que nos dieron como cultura de amor. En los tiempos de antes nos quitábamos la gorra, nos hincábamos, saludábamos, éramos bien niños en ese aspecto. El CDS Vida es mi amor, eso me dejó mi madre. Se fue mi mamá, mi papá, cuatro hermanos que me seguían y he quedado solo.

Yo siempre ando el megáfono por la localidad de sol con el que hago bulla. Yo he visto cuándo le preguntan a mi doña con la que siempre meto en el bulto, para que me diga las cosas buenas y malas: “Chilo, ahí están, te hacen la papaya”. Yo le digo: “No te preocupes, así es la vida”. Ella me dice: “No siga al Vida”. A mí eso no me lo va a quitar.

Lo vengo a apoyar siempre de corazón, tengo dos temas en La Ceiba. Después de Vida le doy la mano a la “Jaiba” del Victoria, como ceibeño que soy. Soy bien odiado por un montón de Vida, porque apoyo a La Jaiba. Pero no podemos ser candil de la calle, oscuridad de la casa. Así como me odian unos Vida, en el vecino Victoria hay hinchas que me aman.

¿Su esposa es Vida?

Ella no sabía fútbol, pero este varón la hizo Vida, me sigue la carreta. La bendición es que no nos falte nada, yo la llevo siempre. A veces lo de ella son celos, pero que no se vaya a los celos, que no piense mal, porque es por mi equipo, no soy para esa tanda. A ella la amo.

¿Cómo vive la actualidad ante un posible descenso del Vida?

No me entra decepción porque mi madre antes de morir me hizo una pregunta y fue así: “¿Te sentís mal porque te hice Vida?”. Y yo: “No mamá, me siento feliz porque usted vino de La Venta y mi papá vino de Olancho. Yo me siento feliz”. Mi mamá le lavaba al Vida, ella se hizo Vida aquí.

¿Está preparado si desciende el Vida?

No volvería más al estadio si el Vida se va.

¿No volvería al estadio?

Qué voy a hacer si el equipo de mis amores se va.