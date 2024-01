Wilson Palacios visita a la Selección de Honduras y habla de Rueda y Troglio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Wilson Palacios ya no viste la camisa de la Selección de Honduras , pero su amor a los colores de la H siguen marcados en su corazón y cada vez que puede no dudo en visitar la concentración para apoyar a los muchachos antes del encuentro con Islandia .

Yo creo que sí porque tienen experiencia, ya tienen una eliminatoria y de ahí se van a basar para clasificar a este nuevo Mundial.

¿Te gustaría formar parte como Maynor y David Suazo?

No, a mí eso no me ha gustado de ser entrenador, yo estoy en otras cosas. Siempre me ha gustado apoyar para que le vaya bien.

¿Es un apoyo que lo tenés para siempre?

Jugar en la Selección es lo más bello y eso siempre quedará ahí.

¿Quién es el Wilson Palacios de hoy en la Selección?

El mediocampo está espectacular y soy el fans de todos.

¿Con quién de los jugadores te identificas en la actualidad?

Todos los mediocampistas me gustan y andan en un buen nivel.