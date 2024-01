Age Hareide, entrenador de Islandia, reconoce a Honduras y alaba a Rueda

Creo que me sorprendieron un poco cuando los vi jugar, porque sé un poco sobre los estados de América Central, ya sabes, siempre tienen jugadores individuales buenos, pero parece que Honduras se ha fortalecido en los últimos años como nación futbolística.

Así que este juego será muy bueno para nosotros. Opinión, sí, como dije, he tenido la suerte de jugar contra equipos sudamericanos y centroamericanos cuando entrenaba a Noruega y Dinamarca, y siempre sabemos que son jugadores hábiles, rápidos, buenos con el balón.

Tenemos jugadores en Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Grecia. Así que no tenemos a esos jugadores ahora, así que tenemos que tener nuevos jugadores jóvenes y quiero ver, tenemos que renovar el equipo, como un cambio de generación y esta es una buena oportunidad para darles partidos internacionales y es ideal jugar contra ustedes(Honduras) porque en esta época del año también están buscando algo, como dicen, están buscando la Copa América y creo que ambos equipos están tratando de descubrir quiénes pueden estar en el primer equipo. Entonces, este será un juego interesante para ambos equipos.

La fortaleza de los jugadores islandeses

No, me refiero, son buenos tácticamente, trabajan duro, son buenos. Si miras la isla, solo tenemos 375,000 personas viviendo allí, pero tenemos muchos futbolistas, tanto mujeres como hombres. El carácter de los jugadores proviene de su entorno, trabajan y entrenan a diario; y no son 28 grados.

Hace frío, es ventoso y cortante. Quiero decir, eso se nota también en los jugadores porque son jugadores de cabeza fuerte, quieren aprender, quieren ser buenos. Por eso también elegí ser entrenador en Islandia, porque me gusta la actitud de los jugadores y la gente. En el fútbol siempre es difícil saber, pero con los jóvenes jugadores que tenemos, y nosotros tenemos un futuro muy prometedor, así que tenemos que construir para el futuro.

¿Reinaldo Rueda?

Ha estado en Sudamérica. Sé que ha estado en Brasil. Es colombiano. Es un entrenador muy experimentado y creo que una de sus influencias ha sido, creo que ha hecho que Honduras sea mejor. Parece eso cuando veo jugar a Honduras y es un entrenador con gran experiencia. Es un buen entrenador.