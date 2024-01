Selección de Honduras gestiona amistoso para marzo 2024

En este partido no pensamos en la parte económica, sino en la deportiva. Hay otro tipo de partido que nos genera un poco mejor, no son cantidades fuera de lo normal, el costo operativo es enorme y nos ayuda la concentración, tener el partido para que salgamos tablas, con eso ya es ganancia, podamos cubrir nuestros gastos internos con jugadores, staff y cuerpo técnico, no nos cubre. Nosotros vendemos la Selección sabiendo que tenemos que cubrir todo eso, aquí la parte económica es lo de menos. Lo importante es lo que significa el fútbol para nuestro país y que la Selección se prepare como debe ser.

¿Cómo está la planificación de Honduras para el choque ante Costa Rica?

Esperamos que la gente del sur de la Florida nos apoye, es importante el apoyo, necesitamos tener un estadio lleno, eso satisface a los jugadores, al cuerpo técnico y tener un bonito ambiente. Se entrena hoy en la tarde, mañana se hace el reconocimiento de cancha y el miércoles se juega el partido a las 8:00 PM hora de Florida. Seguidamente, enfrentar ese partido importante. Nos estaríamos yendo de Palmerola a Dallas en vuelo directo, causando menos estrés.