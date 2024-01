Pedro Troglio habla de su futuro en Olimpia, Andy Najar, Alex López y los fichajes nacionales

“Después si el jugador está desconforme y no quiere jugar, bueno, estará entrenando aparte, pero el jugador para nosotros era importante. Es propiedad de Olimpia, no es propiedad ni de Pedro Troblia ni de José García”.

Comentó que, “Los clubes tienen que llamar al presidente del club, no al jugador porque el jugador es del club, no pertenece a José García, entonces lo han acelerado y lo han vuelto loco, le ofrecen más dinero, pero el jugador pertenece a Olimpia. Entonces, en un momento, el presidente tuvo que plantarse y decir que no se cede José García”.

Aclaró que, “Honduras es vendedora, no es compradora. Es decir, Honduras no va a ir a gastar dinero en comprar fichas de jugadores. En cambio, sí lo puede hacer para vender. Así que si aparece algo sabemos que se tienen que ir. Después veremos cómo nos arreglamos, como nos hemos arreglado siempre.”

“Estamos en el tranquilo de lo que va a ser con Najar, Me imagino que es una diferencia de números(sueldo alto), y bueno, no creo que haya más salidas, salvo que aparezca alguien que quiera comprar a algún jugador, pues el club necesitará vender”.

Explicó que, “No estoy diciéndolo mal, quiero decir que no, no saldríamos a buscar un jugador en esa posición porque tenemos jugadores, estamos cubiertos, pero siendo él López, para Olimpia, Las puertas están abiertas”.

“En cuanto a Alex López es distinto claro, vos en la previa me preguntás si Alex López se llamara Carlos Castellano, no saldría a buscarlo, ¿entendés?”

Mercado de fichajes de la Liga Nacional. Motagua, Real España, Maratón, se han estado reforzando bastante pensando en este campeonato, ¿cuál es su opinión?

“El hecho de haber generado una unificación en los últimos años en cuanto a títulos(tricampeonato) , pero vos sabés que los clubes tienen que hacer un gasto. Yo siempre lo dije, ¿cómo ha evolucionado el fútbol Hondureño?, ¡gastando dinero!; Todos preguntan, ¿cómo se hizo ganar la Champions?”

Explicó, “Tenés que agarrar estructuras y gastar dinero como gasta la MLS y como gasta México. Si no, es imposible generar... Podés ir a ganar en el Azteca, podés ganar al Atlas en un partido, podés llegar a una semifinal. Ahora no es tan fácil sin hacer un gasto y ir a ganar y salir campeón. No es fácil porque enfrentás a potencias en el ambiente de Centroamérica. Entonces el hecho de que Olimpia haya ganado mucho llegó a que seguramente no hay muchos de los clubes que en estos últimos años han hecho un gasto para los demás.”

“Después capaz que no salís campeón, hay que volver a achicar la billetera porque es así, no podés sostenerlo capaz en el tiempo. Pero me sabés que va a haber una competitividad mucho más grande en un punto en que si oíste el campeón de hoy”.

Aclaró qu, “No va a servir, sirve porque va a generar más competencia, va a generar mucho más para el encanto de la gente, más allá que es claro que a veces preguntan, ¿hay más fútbol? No, hay más fútbol. La gente no va a la cancha porque capaz que la liga, el campeonato no tiene el encanto. Si vos sabés que puedes salir sexto y podés salir campeón”.

Cerró el tema de los fichajes mencionando que,“Volver a la liga de campeonato a lo mejor es de otra manera que en serio que las primeras fechas también sean impactantes para ir al estadio. Entonces, la gente cuida el dinero para el final. Pero para mí la liga es muy buena y va a ser mucho mejor ahora con los refuerzos que han venido”.

¿Hay algún jugador que le gustaría tener en alguna posición o siempre va a sostener que este plantel en Olimpia?

“Este plantel es bárbaro, lo dije una vez, entonces, ¿para qué voy a volverme loco a buscarlo? Muchas cosas me sacaron campeones siete veces de siete, fuimos competidos a nivel internacional. Me mataron cuando perdí con el Estelí y después transformaron al Estelí en el mejor equipo de Centroamérica y después perdió la Liga Nicaragüense, entonces se habla demasiado y después del tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Yo tengo un plantel espectacular que no quiere decir que pueda perder, porque puede perder, cómo no puede perder si el fútbol depende de detalles”.

Los nuevos jovenes

“Derek y Kenny Martínez, un chico de Roatán con un físico de 1.90 metros, un estilo a Cóstly. Es decir, creo que son jugadores que en el futuro van a ver jugar. Entonces, bueno, trataremos de ir armando a esos jugadores que vayan creciendo con este plantel, que para los jóvenes no hay nada mejor que crecer en un plantel así. A veces dicen, A veces dicen, este equipo le saca lugar a los jóvenes. Para mí no, para mí el que va a tener confianza en este equipo crece con estos jugadores. Peor es crecer en un equipo perdedor, y eso es más difícil.”

¿Pedro Troglio se queda con el Olimpia tras finalizar el contrato?

“No hablo generalmente porque cuando pierdo ustedes me matan, cuando perdí con atlas me mataron y me dijeron ‘vergüenza nacional’, vergüenza es cuando no comen los chicos(niños)”

Aclaró que, “esos estados de ánimo van cambiando de domingo a domingo, entonces yo hoy estoy feliz en el paraíso, invicto entonces, uy, qué lindo, todo es hermoso, la gente en la calle te saluda, mañana perdés dos o tres partidos, perdés un clásico y ya volviste, se te empiezan a ver las canas, se te empieza a ver que estás viejo, así esto. Cuando llegue mayo veremos qué pasa.”

“Yo no vine a Honduras, me quedé seis meses y me fui. Me quedé dos años, me salió una posibilidad porque mi madre estaba grave, fui y me quedé, visite a mi madre, que por la posibilidad que tenía, que también era buena, pero a lo mejor desde lo futbolístico era un riesgo. Corrí arriba y me salió mal, perdí a mi madre. Hay situaciones que manejé y me salieron bien y mal en cambio después volví a acá y me quedé dos años más. No es que tomé este lugar no lo tomé como otra tengo posibilidades de irme pero busco comodidad y tranquilidad y acá estoy cómodo, tranquilo y feliz más allá que tengo a mi familia lejos así que bueno, veremos en mayo cuando llegue” Cerró.