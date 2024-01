Bryan Félix ficha con Real España, ¿qué pasará con Alajuelense?

No me pasa nada más que trabajar día a día y demostrarle al profesor que estoy para competir y comenzar bien.

Claro, es lo que todo jugador quiere: ser titular. Poco a poco le voy a demostrar al jugador, todo está en él, quien decide poner, si a mí o al que esté.

¿Qué le dice Miguel Falero?

Me aconseja, me dice que vengo haciendo un buen trabajo, que siga así. Creo que no hay nada más que eso, que el mismo profesor le dé la confianza a uno, vamos poco a poco.