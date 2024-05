Will Barahona revela lo primero que hizo Tosello cuando llegó al Olimpia

“En primer lugar le digo que las generaciones eran diferentes, por el lateral izquierdo tenías a Maynor Figueroa , era un muro, ¿Edwin, vos has estado con Maynor? Es ácido, hermano”, comentó Barahona.

¿Troglio o Tosello?

Wilfredo Barahona destapó que cuando la directiva de Olimpia eligió a Tosello como el DT, lo primero que hizo fue sacarlos a él y a Walter “Zurdo” Hernández.

“¿Para mí? En el caso de Tosello yo lo tuve de compañero, cuando llega, él sabe que soy un hijuep... chiflete, él hizo la barrida y el primero en salir fue “El Eterno” (Wilfredo Barahona. Después el “Zurdo” Hernández, solo materia brava. Nosotros no nos íbamos a dejar, pero valió la pena, me tocó salir, pero el equipo recuperó lo que andaba buscando, esa mística ganadora, estuvo bien”, comentó en el TikTok Live.

Carlos Pineda: ¿Cree que usted que si Tosello no se hubiera ido hubiese conseguido el tetra, penta?

Barahona: Yo creo que sí.

Por otra parte, Wilfredo Barahona finalizó el en vivo preguntando por Rembrandt Flores, otra de las joyitas que tenía Olimpia, pero que no pudo destacar en el primer equipo.

Barahona, ¿qué pasó con Rembrantd Flores?

Carlos Pineda: Es que usted sabe que en el Olimpia es difícil, pero le costaba porque las oportunidades que le daban eran pocas, se frustró, él siempre ha sido bueno. Ese era cómo Pinto, no sabía cómo pararlo, en Olimpia hay que aguantar, yo solo corría antes de entrenar, yo aguanté, me fui a otro equipo y me fue bien.