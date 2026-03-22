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Video: Así fue la tensa pelea entre el DT de Victoria y aficionado de Marathón

En medio de la tensión, un aficionado de Marathón lanzó comentarios hacia el técnico rival, lo que provocó la reacción de Medina

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 17:30

San Pedro Sula, Honduras.- Un momento surrealista se vivió la tarde de este domingo en el Estadio Yankel Rosenthal durante el duelo entre Marathón y Victoria, correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Corría el minuto 74 cuando el entrenador Hernán "La Tota" Medina”, protagonizó una pelea con un aficionado del conjunto esmeralda que se encontraba en el estadio.

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El partido estaba detenido debido a que el volante Jaylor Fernández recibía atención médica tras una dura falta del experimentado defensor Elvin Casildo, jugador del equipo ceibeño. Desde el sector verdolaga reclamaban la expulsión del zaguero visitante, quien únicamente fue amonestado con tarjeta amarilla.

En medio de la tensión, un aficionado de Marathón lanzó comentarios hacia el técnico rival, lo que provocó la reacción de Medina. El estratega, con pasado en el conjunto sampedrano, se acercó a encararlo, generando un momento tenso que obligó a la intervención de su cuerpo técnico para calmar la situación.

“¿Vos quién sos?”, repitió en varias ocasiones el timonel de Victoria, visiblemente molesto, mientras el intercambio con el aficionado subía de tono en pleno desarrollo del encuentro.

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Hernán Medina y Victoria atraviesan duros momentos en la actualidad ya que además de pelear por no descender, se le suma los serios problemas económicos en lo que va de este Clausura 2026.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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