Marathón vs Victoria EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

San Pedro Sula, Honduras.- La jornada 14 del torneo Clausura en la Liga Nacional de Honduras arranca este domingo con un enfrentamiento que pone frente a frente a dos equipos con panoramas muy distintos. En el Estadio Yankel Rosenthal, Marathón será anfitrión de Victoria en un compromiso clave en esta etapa del campeonato.

El conjunto verdolaga se presenta a este duelo instalado en la parte alta de la tabla, ocupando puestos de clasificación, pero con la urgencia de seguir sumando para no complicar su camino hacia la liguilla. El equipo sampedrano sabe que en casa no puede dejar escapar puntos, especialmente en una recta final donde cada resultado pesa.

En contraste, la realidad de la escuadra ceibeña es mucho más apremiante. Ubicado en la zona baja, Victoria no solo lucha por escalar posiciones, sino también por alejarse del descenso, una batalla que se intensifica jornada tras jornada y que lo obliga a encarar cada partido como una final.

Se espera un duelo cargado de intensidad: por un lado, Marathón intentará imponer condiciones y consolidarse entre los mejores del torneo; por el otro, Victoria buscará resistir y aprovechar cualquier oportunidad para dar un golpe que le permita respirar en la tabla acumulada.

El factor cancha podría ser determinante. El Yankel Rosenthal suele convertirse en un escenario complicado para los visitantes, y el respaldo de la afición local podría jugar un papel importante en un choque donde el margen de error es prácticamente nulo.

Aun así, la “Jaiba Brava” llega con la convicción de competir y dar la sorpresa fuera de casa, consciente de que sumar, incluso de visitante, puede marcar diferencia en su lucha por la permanencia.