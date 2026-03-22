Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de LaLiga en directo

Madrid, España.- Asoma en el Santiago Bernabéu un derbi tan decisivo para el Real Madrid como trivial para el Atlético de Madrid en la clasificación. De la obligación local para sostener el pulso por el título con el Barcelona , a la libertad competitiva rojiblanca que, además de sentenciar las opciones de su eterno rival, tiene en su mano aumentar su carácter competitivo de cara a las grandes emociones que le esperan en ' Champions' y la final de la Copa del Rey .

El alambre tensado entre dos puntos fijos, LaLiga y la Liga de Campeones, lo completó con firmeza el 'funambulista' Álvaro Arbeloa plagado de ausencias por lesión. En dos semanas donde ponía en juego su futuro, se ha ganado el respeto de todos. De superar con diez bajas al Celta en Balaídos a su reivindicación táctica ante Pep Guardiola. Vencedor con una apuesta ciega por la cantera y rescatando, desde una clara mejoría física, las mejores versiones de varios de sus futbolistas.

Pero no hay descanso entre exámenes de grandeza. De Guardiola a su primer pulso con Diego Simeone, un quebradero de cabeza para cualquier técnico madridista que se midió al argentino en su largo periplo en el Atlético de Madrid. Y lo encara Arbeloa entre el alivio del regreso de jugadores importantes y el lamento de perder al más decisivo.

Se ha demostrado en el mes de ausencia de Kylian Mbappé. Sin los goles del gran referente, la unión en el esfuerzo, la solidaridad, el paso al frente de jugadores de todas las líneas, han impulsado los triunfos, cuatro consecutivos antes de afrontar el derbi. Sin Thibaut Courtois pierde ese factor diferencial que impulsa al equipo en los momentos de debilidad. La parada clave que frustra al rival y sostiene al Real Madrid.

En el momento trascendental de la temporada, cuando se deciden los títulos grandes, Arbeloa pierde mes y medio a Courtois. Una baja más de una lista inacabable que se rebaja con los regresos de Álvaro Carreras y Raúl Asencio en defensa, con más opciones de titularidad para el primero, también con Jude Bellingham mes y medio después, que apunta al banquillo, y con Mbappé preparado para volver a ser titular.

La herida abierta del primer derbi, el duro 5-2 del Metropolitano que marcó el corto camino de Xabi Alonso, se cerró en parte en la Supercopa de España, aunque lo estrecho del marcador ante un Atlético de Madrid con bajas no sirvió como tabla de salvación para el técnico. Y Arbeloa, cuya trayectoria en el primer equipo no encuentra termino medio (doce triunfos y cuatro derrotas), está ante la obligación de sostener la racha madridista sin perder el derbi de local que acaba superar los 10 años.

Toda la presión clasificatoria recae en el Real Madrid. Sin margen ya de error en LaLiga por los cuatro puntos de desventaja con un Barcelona al que debe rendir visita. Aún con cinco bajas -Courtois, Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo-, pero con la vuelta de Mbappé para descargar responsabilidad en Vinícius, que tan solo le hizo un gol al Atlético en 19 derbis, y recuperar el liderazgo natural que han asumido Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, junto al inesperado de un chico de 18 años, Thiago Pitarch, que llega como intocable a su primer derbi.

A nueve puntos del Real Madrid, a trece del liderato del Barcelona, ajeno el campeonato y con un margen más que seguro dentro de las plazas de Liga de Campeones -suma trece puntos más que el Betis, quinto-, lo emocional supera a lo clasificatorio en el derbi de este domingo en el Atlético de Madrid, centrado en dos focos distintos: en la final de la Copa del Rey y en la Liga de Campeones, cuyos cuartos asoman ya a la vista, con el Barcelona como adversario.

LaLiga, en la que enlaza cuatro victorias, su mejor racha de este año, ha sido un espacio para la rotación en las últimas semanas. Ni la Copa ni la Champions, a las que Simeone ha dedicado su once más tipo, en contraste con el campeonato, condensado todo en una secuencia tan seguida de encuentros que ha puesto a prueba la plantilla diseñada para esta temporada y retocada en invierno, con la llegada sobre todo de Ademola Lookman, afianzado en el equipo.

Han sido trece choques -catorce con este domingo- en el mes y medio transcurrido de febrero y marzo, que suben hasta los 21 -22 con el derbi- en 80 días de 2026. Pura exigencia, de la que ha sido descartado de LaLiga, ha alcanzado la final de Copa y sigue adelante en la Champions, además de ser derrotado 2-1 por el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España del pasado enero, en el último precedente entre ambos equipos, cuando le faltó pegada,

Ya la ha recuperado el Atlético, que ahora se siente bien, contundente y solvente en ataque, más apurado en defensa y preparado para todos y cada uno de los desafíos que le aguardan en las próximas semanas: el título que ambiciona en la final de Sevilla frente a la Real Sociedad, los tres duelos contra el Barcelona entre la Liga y la Champions, el derbi de este domingo...

El reencuentro de Julián Alvarez, ya superado un tramo de indeterminación, lo reconforta. Ha marcado tres goles en los últimos tres partidos, ha participado en nueve tantos (seis como rematador y tres como pasador) en los once compromisos más recientes y, sobre todo, se le ve más fino, más concluyente y más cerca de su dimensión de la pasada campaña o de hace meses, cuando el Atlético goleó 5-2 al Real Madrid en el estadio Metropolitano con dos goles suyos.

También disfruta con la vigencia de Antoine Griezmann y Koke Resurrección, con los 11 goles en 2026 de Alexander Sorloth, el crecimiento de Ademola Lookman y Johnny Cardoso, la imparable forma de Marcos Llorente o la respuesta de Juan Musso, que volverá a suplir a Jan Oblak en la portería. El guardameta esloveno se perderá su tercer choque consecutivo por una distensión muscular en el costado. Tampoco están disponibles ni Pablo Barrios ni Rodrigo Mendoza ni Marc Pubill.

Pero, a la vez, también necesita más de Alex Baena, Thiago Almada, Robin Le Normand -reaparecido ahora en el once inicial con el traslado de Llorente al medio-, José María Giménez, Matteo Ruggeri, Nahuel Molina... También más firmeza defensiva. Su eclosión goleadora, con las goleadas al Barcelona por 4-0, al Espanyol por 4-2, al Brujas por 4-1 o al Tottenham por 5-2, también ha conllevado más goles en contra: diez en los últimos cinco partidos, por ejemplo, en el tramo cercano.

Y, como siempre, más regularidad como visitante. De sus 24 salidas de esta campaña, solo venció ocho por nueve derrotas y siete empates. Ha perdido en sus dos últimas visitas y en tres de las cinco más recientes, con doce goles en contra en ellas. En cuatro de sus últimos cinco duelos fuera recibió tres goles: 3-0 con el Rayo Vallecano, 3-3 con el Brujas, 3-0 con el Barcelona y 3-2 con el Tottenham. Y hace diez años que no gana en el Bernabéu, desde el 27 de febrero de 2016 con el 0-1 de Antoine Griezmann, factor diferencial.