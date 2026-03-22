Tabla de posiciones Liga de España: Barcelona ganó y presiona a Real Madrid ante Atlético

Barcelona, España.- Un gol del uruguayo Ronald Araujo a la salida de un córner en el minuto 23 dio este domingo los tres puntos a un Barcelona que fue de más a menos y sobrevivió al empuje final del Rayo Vallecano (1-0) en el Spotify Camp Nou. El charrúa rompió las tablas en su regreso a la titularidad en un partido de Liga desde que se apartó de la dinámica del cuadro azulgrana por problemas de salud mental y el Barcelona pudo ampliar la ventaja en una primera parte en la que tuvo muchas ocasiones.

Al no cerrar el partido, el Rayo Vallecano rondó el empate en los últimos minutos y obligó a Joan Garcia a salvar a los azulgranas. Con este resultado, el Barcelona alcanza los 73 puntos y aumenta a siete puntos su ventaja al frente de la tabla, a la espera de lo que suceda en el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El equipo blanco es segundo con 66 unidades, pero con partido menos. Villarreal le sigue con 58 tras su triunfo ante Real Sociedad y Atlético de Madrid completa los mejores cuatro lugares con 57 puntos.

Por otro lado, la tabla del descenso se mantiene muy caliente. Rayo Vallecano (14°) se queda con 32 unidades, Sevilla le sigue con 31 en la posición 15 y Elche, que ganó ayer, es 16° con 29. Hasta el momento los descendidos serían Real Oviedo (20°) con 21 puntos, el Levante de Kervin Arriaga con 26 y Mallorca (18°) con 28 unidades, mismos que tiene Alavés (17°), solo que tiene mejor goles de diferencia.