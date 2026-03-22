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Tabla de posiciones Liga de España: Barcelona ganó y presiona a Real Madrid ante Atlético

Con este resultado, el Barcelona alcanza los 73 puntos y aumenta a siete puntos su ventaja al frente de la tabla; Real Madrid lo persigue

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 10:12
Tabla de posiciones Liga de España: Barcelona ganó y presiona a Real Madrid ante Atlético

Real Madrid tiene una prueba de fuego esta tarde ante Atlético.

Fotos: Cortesía.

Barcelona, España.- Un gol del uruguayo Ronald Araujo a la salida de un córner en el minuto 23 dio este domingo los tres puntos a un Barcelona que fue de más a menos y sobrevivió al empuje final del Rayo Vallecano (1-0) en el Spotify Camp Nou.

El charrúa rompió las tablas en su regreso a la titularidad en un partido de Liga desde que se apartó de la dinámica del cuadro azulgrana por problemas de salud mental y el Barcelona pudo ampliar la ventaja en una primera parte en la que tuvo muchas ocasiones.

Barcelona sufrió en el Camp Nou, pero terminó venciendo al Rayo con gol de Araujo en LaLiga

Al no cerrar el partido, el Rayo Vallecano rondó el empate en los últimos minutos y obligó a Joan Garcia a salvar a los azulgranas.

Con este resultado, el Barcelona alcanza los 73 puntos y aumenta a siete puntos su ventaja al frente de la tabla, a la espera de lo que suceda en el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

El equipo blanco es segundo con 66 unidades, pero con partido menos. Villarreal le sigue con 58 tras su triunfo ante Real Sociedad y Atlético de Madrid completa los mejores cuatro lugares con 57 puntos.

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Por otro lado, la tabla del descenso se mantiene muy caliente. Rayo Vallecano (14°) se queda con 32 unidades, Sevilla le sigue con 31 en la posición 15 y Elche, que ganó ayer, es 16° con 29.

Hasta el momento los descendidos serían Real Oviedo (20°) con 21 puntos, el Levante de Kervin Arriaga con 26 y Mallorca (18°) con 28 unidades, mismos que tiene Alavés (17°), solo que tiene mejor goles de diferencia.

Tabla de posiciones Liga de España

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Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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