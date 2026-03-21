El Levante de Kervin Arriaga golea y se ilusiona de salvarse del descenso de LaLiga

Valencia, España.- El Levante UD volvió a sonreír en un momento clave de la temporada tras imponerse 4-2 al Real Oviedo, en un duelo cargado de emoción. El triunfo llega luego de dos jornadas sin ganar y representa un respiro en su lucha por la permanencia.

El conjunto granota mostró carácter desde el inicio, sabiendo que no podía dejar escapar más puntos en casa. Con intensidad y determinación, logró ponerse en ventaja rápidamente, generando ilusión entre sus aficionados.

La gran figura del encuentro fue Carlos Espí, quien firmó un doblete para encaminar la victoria del Levante. Su capacidad ofensiva fue clave para romper la defensa rival y mantener con vida las aspiraciones del equipo.

Sin embargo, el Real Oviedo reaccionó antes del descanso y logró igualar el marcador. Los goles de Chaira y Federico Viñas en el cierre del primer tiempo silenciaron momentáneamente el estadio.

En la segunda mitad apareció Iker Losada para marcar el gol decisivo al minuto 52. Su anotación devolvió la ventaja al Levante y terminó siendo determinante para asegurar tres puntos de oro. Iván Romero anotó en el último minuto para el 4-2 final.

Con este resultado, el Levante UD alcanzó las 26 unidades tras 29 jornadas en LaLiga, quedando a solo dos puntos de la zona de salvación, actualmente marcada por el RCD Mallorca y el Deportivo Alavés, ambos con 28.

Pensando en lo que viene, el Levante visitará a la Real Sociedad en el Reale Arena el próximo 4 de abril. En ese encuentro, el hondureño Kervin Arriaga sumó minutos al ingresar al 89’ y luego se unirá a la concentración de la Selección de Honduras en Segovia, donde preparan el duelo ante Perú.