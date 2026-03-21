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Arbeloa no se guarda nada y lanzaría 11 temible con Real Madrid ante el Atlético

El Real Madrid no puede fallar en el derbi ante el Atlético por LaLiga porque de lo contrario se le puede ir el FC Barcelona en LaLiga

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 17:01
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El Real Madrid no puede fallar en el derbi ante el Atlético por LaLiga porque de lo contrario se le puede ir el FC Barcelona en LaLiga
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Andriy Lunin: Ante la baja del portero belga Thibaut Courtois, el ucraniano tomará la titularidad del Real Madrid y que responsabilidad la que le ha tocado.
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Trent Alexander-Arnold: El futbolista británico seguirá siendo el defensor por la derecha el equipo que comanda Álvaro Arbeloa, luego de superar la lesión ha empezado a tomar protagonismo.
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Antonio Rüdiger: El alemán seguirá en la zona baja del Real Madrid, para Arbeloa es uno de los indiscutibles y lo dijo en su última conferencia. "Haría una estatua de Rüdiger para ponerla en el jardín"
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Dean Huijsen es otro de los defensores que normalmente repiten en el Real Madrid y seguiría en el derbi ante el Atlético de Madrid.
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Álvaro Carreras ha tomado protagonismo en la zona baja del Real Madrid por la banda izquierda y seguirá ante el Atlético.

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Aurélien Tchouaméni ha venido en crecimiento en los últimos meses con el Real Madrid y lo seguirá demostrando ante el Atlético en el medio campo.
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Fede Valverde hoy por hoy es uno de los referentes del Real Madrid de Álvaro Arbeloa y seguirá en el medio campo para el derbi contra el Atlético
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Thiago Pitarch ha venido siendo sorpresa en el Real Madrid y tendría la oportunidad en el derbi este domingo.
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Arda Güler es uno de los cerebros del Real Madrid y no podría fallar en el derbi de Madrid. Arbeloa sabe lo que regresenta en su equipo.
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Vinícius Jr ha vuelto a tomar protagonismo en el Real Madrid y fue pieza fundamental en la pasada llave en Champions League ante el Manchester City, ahora será ante el Atlético
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Mbappé: El francés volvería a la titularidad con el Real Madrid, jugó unos minutos ante el Manchester City y ya se ha recuperado de la lesión en su tobillo.

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