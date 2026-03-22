¿Se dañó? Revelan lo que harán con la grama del estadio Nacional tras multitudinario concierto

Te mostramos las postales del estadio Nacional Chelato Uclés tras el concierto de Grupo Firme en Honduras. Así quedó la grama.
La noche del viernes 20 de marzo de 2026 quedó marcada como una de las más memorables para los fanáticos de la música regional mexicana en Honduras. El fenómeno musical Grupo Firme aterrizó en Tegucigalpa con su esperada gira “La Última Peda Tour”, ofreciendo un espectáculo vibrante en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Eduin Caz tomó la palabra para agradecer el cariño del público hondureño. Con su estilo característico, cercano y espontáneo, el vocalista expresó su emoción por presentarse nuevamente en el país, destacando la energía y entrega de los asistentes. Sus palabras fueron respondidas con una ovación que retumbó en todo el estadio.
La grama del Estadio Nacional Chelato Uclés quedó expuesta tras el concierto del pasado viernes 20 de marzo. El evento obligó al cierre del recinto durante casi una semana.
El coloso capitalino fue intervenido con estructuras para el espectáculo musical. Esto generó preocupación entre aficionados por el estado del terreno de juego.
Sin embargo, en las últimas horas dieron a conocer cómo quedó el emgramillado del Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
El presidente de Fundefut, Omar Ordóñez, explicó el proceso tras el evento. Destacó que la empresa organizadora ha manejado correctamente los tiempos, según detalló a Deportes TVC.
Según detalló, el desmontaje inició inmediatamente después del concierto. Además, el personal del estadio ha trabajado intensamente en la recuperación.
Ordóñez también elogió el trabajo del equipo de mantenimiento del estadio. Resaltó la labor liderada por el encargado de la grama.
El objetivo principal es tener listo el escenario para el siguiente partido. El duelo será este domingo entre Motagua y Real España por la jornada 14.
El administrador Carlos Banegas ha sido clave en este proceso. Junto a su equipo, ha supervisado cada detalle tras el evento.
Desde el día siguiente comenzaron las labores para reacondicionar el campo. El lunes iniciará un tratamiento especial para preservar la calidad del césped.
Es de resaltar que CONDEPOR continúa remodelando el Estadio Nacional, el primer recinto con grama híbrida en Honduras.
Hoy, el estadio Chelato Uclés ya no es el mismo de años atrás. Poco a poco, se convierte en un escenario más cómodo, seguro y atractivo
La grama del estadio Nacional quedó en buen estado tras el concierto del Grupo Firme.
El partido entre Motagua y Real España se jugará en el Nacional y arranca a partir de las 5:15 PM.