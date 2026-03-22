¿Se dañó? Revelan lo que harán con la grama del estadio Nacional tras multitudinario concierto

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Eduin Caz tomó la palabra para agradecer el cariño del público hondureño. Con su estilo característico, cercano y espontáneo, el vocalista expresó su emoción por presentarse nuevamente en el país, destacando la energía y entrega de los asistentes. Sus palabras fueron respondidas con una ovación que retumbó en todo el estadio.