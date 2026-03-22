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Exmundialista fue solicitado, lindas chicas de Motagua enamoran y Real España llega en silencio

Las mejores postales que ha dejado la previa del Real España vs Motagua por la jornada 13 de Liga Nacional

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 16:17
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Este es el ambientazo que se vive previo al Motagua vs Real España. Exmundialista fue solicitado, lindas chicas de Motagua enamoran y Real España llega en silencio.

 Fotos: Estalin Irías / EL HERALDO.
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Motagua arribó la tarde de este domingo al estadio Nacional Chelato Uclés para afrontar uno de sus partidos más importantes de la temporada.

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El temido Real España será su rival de turno en este encuentro correspondiente a la jornada 13 de la Liga Nacional de Honduras.

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Miles de aficionados de Motagua se tomaron las calles de Tegucigalpa en una caminata rumbo al coloso capitalino.

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Los Revolucionarios montaron un carnaval previo al clásico ante la máquina.

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Canticos, banderas y otros elementos le pusieron color y entusiasmo a las calles de la capital.

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Las lindas chicas no pueden faltar en este tipo de partido y así posaron para el lente de EL HERALDO.

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Emilio Izaguirre, exmundialista con la Selección de Honduras, fue solicitado por los aficionados en las afueras del estadio Nacional.

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El directo deportivo y exjugador de Motagua se han ganado el cariño de los aficionados del mimado.

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Real España no estará solo y doña Olga Morán lo acompaña a todos lados. Hoy lo alentará ante Motagua.

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Las hermosuras del ciclón se muestran positivas en poder sacar un triunfo ante el equipo aurinegro.

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Motagua y Real España llegan empatados en puntos y ambos comparten la cima del torneo Clausura 2026.

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La afición no quiere perderse el enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la Liga Nacional en este torneo.

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La seguridad está garantizada. Cientos de policías le darán protección a los aficionados que lleguen esta tarde al Nacional.

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Aficionados de todas las edades disfrutarán de una linda tarde de domingo cargada de buen fútbol.
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Esta pareja de abuelitos llegó bien identificada con los colores del Motagua.

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Otras de las hermosuras que engalanó la previa del Motagua vs Real España.
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Familias completas se volcaron hacia el coloso capitalino para ver a su amado ciclón azul.

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Estas aficionadas son amigas, pero el sentimiento las divide. Una de ellas es Motagua y otra Real España.
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Este personaje vestido del águila se robó el show en las afueras del estadio Chelato Uclés.

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Las guapas chicas engalanan la previa del partido, a pocos minutos del arranque.

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