Este es el ambientazo que se vive previo al Motagua vs Real España. Exmundialista fue solicitado, lindas chicas de Motagua enamoran y Real España llega en silencio.
Motagua arribó la tarde de este domingo al estadio Nacional Chelato Uclés para afrontar uno de sus partidos más importantes de la temporada.
El temido Real España será su rival de turno en este encuentro correspondiente a la jornada 13 de la Liga Nacional de Honduras.
Miles de aficionados de Motagua se tomaron las calles de Tegucigalpa en una caminata rumbo al coloso capitalino.
Los Revolucionarios montaron un carnaval previo al clásico ante la máquina.
Canticos, banderas y otros elementos le pusieron color y entusiasmo a las calles de la capital.
Las lindas chicas no pueden faltar en este tipo de partido y así posaron para el lente de EL HERALDO.
Emilio Izaguirre, exmundialista con la Selección de Honduras, fue solicitado por los aficionados en las afueras del estadio Nacional.
El directo deportivo y exjugador de Motagua se han ganado el cariño de los aficionados del mimado.
Real España no estará solo y doña Olga Morán lo acompaña a todos lados. Hoy lo alentará ante Motagua.
Las hermosuras del ciclón se muestran positivas en poder sacar un triunfo ante el equipo aurinegro.
Motagua y Real España llegan empatados en puntos y ambos comparten la cima del torneo Clausura 2026.
La afición no quiere perderse el enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la Liga Nacional en este torneo.
La seguridad está garantizada. Cientos de policías le darán protección a los aficionados que lleguen esta tarde al Nacional.
Aficionados de todas las edades disfrutarán de una linda tarde de domingo cargada de buen fútbol.
Esta pareja de abuelitos llegó bien identificada con los colores del Motagua.
Otras de las hermosuras que engalanó la previa del Motagua vs Real España.
Familias completas se volcaron hacia el coloso capitalino para ver a su amado ciclón azul.
Estas aficionadas son amigas, pero el sentimiento las divide. Una de ellas es Motagua y otra Real España.
Este personaje vestido del águila se robó el show en las afueras del estadio Chelato Uclés.
Las guapas chicas engalanan la previa del partido, a pocos minutos del arranque.