Penales no sancionados al Atlético, advertencia a Arbeloa y Vinícius se estrena

El Real Madrid se llevó el triunfo sobre el Atlético en el derbi de Madrid en el Santiago Bernabéu con tantos de Vinícius Jr (x2) y Fede Valverde
Carga de Antonio Rüdiger sobre Ademola Lookman dentro del área, penal que no se pitó a favor del Atlético de Madrid.
Jugada polémica del partido, fuerte y brusca entrada de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente que terminó llevándoselo, pero el árbitro no sancionó nada.
El penal pitado a favor del Real Madrid, falta dentro del área contra Brahim Díaz. ¡Claro penal! Bien sancionado.
Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid tuvo que ser asistido para usar un inhalador para el asma.
El argenitno Nahuel Molina se gastó un tremendo golazo con el Atlético de Madrid para darle el empate 2-2, pero luego los de Arbeloa se volvieron a poner arriba gracias a Vinícius Jr.
Thibaut Courtois está lesionado, se perdió el derbi ante el Atlético, pero estuvo apoyando desde las gradas.
Buenas noticias para el Real Madrid, el francés Mabppé volvió a sumar minutos, Arbeloa lo lleva de a poco.
Momento en el que se fue expulsado el uruguayo Federico Valverde al darle tremendo patadón a jugador del Atlético de Madrid.
Julián Martínez probó a portería desde fuera del área para buscar el empate 3-3 pero el balón se estrelló en el poste, Andriy Lunin solo adornaba la jugada.
El árbitro Munuera Montero (c) conversa con el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, advirtiéndole que de seguir con los fuertes reclamos lo expulsaría.
Munuera Montero es el mismo que anteriormente expulsó a Jude Bellingham. No perdonó a los del Real Madrid.
Vinicius Junior nunca le había marcado al Atlético de Madrid por LaLiga y esta noche se estrenó dándole el triunfo al Real Madrid que comanda Álvaro Arbeloa.