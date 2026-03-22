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Penales no sancionados al Atlético, advertencia a Arbeloa y Vinícius se estrena

El Real Madrid se llevó el triunfo sobre el Atlético en el derbi de Madrid en el Santiago Bernabéu con tantos de Vinícius Jr (x2) y Fede Valverde

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 15:23
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El Real Madrid se llevó el triunfo sobre el Atlético en el derbi de Madrid en el Santiago Bernabéu con tantos de Vinícius Jr (x2) y Fede Valverde
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Carga de Antonio Rüdiger sobre Ademola Lookman dentro del área, penal que no se pitó a favor del Atlético de Madrid.

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Jugada polémica del partido, fuerte y brusca entrada de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente que terminó llevándoselo, pero el árbitro no sancionó nada.

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El penal pitado a favor del Real Madrid, falta dentro del área contra Brahim Díaz. ¡Claro penal! Bien sancionado.
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Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid tuvo que ser asistido para usar un inhalador para el asma.
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El argenitno Nahuel Molina se gastó un tremendo golazo con el Atlético de Madrid para darle el empate 2-2, pero luego los de Arbeloa se volvieron a poner arriba gracias a Vinícius Jr.
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Thibaut Courtois está lesionado, se perdió el derbi ante el Atlético, pero estuvo apoyando desde las gradas.

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Buenas noticias para el Real Madrid, el francés Mabppé volvió a sumar minutos, Arbeloa lo lleva de a poco.
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Momento en el que se fue expulsado el uruguayo Federico Valverde al darle tremendo patadón a jugador del Atlético de Madrid.
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Julián Martínez probó a portería desde fuera del área para buscar el empate 3-3 pero el balón se estrelló en el poste, Andriy Lunin solo adornaba la jugada.
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El árbitro Munuera Montero (c) conversa con el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, advirtiéndole que de seguir con los fuertes reclamos lo expulsaría.

 Juanjo Martín / EFE
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Munuera Montero es el mismo que anteriormente expulsó a Jude Bellingham. No perdonó a los del Real Madrid.
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Vinicius Junior nunca le había marcado al Atlético de Madrid por LaLiga y esta noche se estrenó dándole el triunfo al Real Madrid que comanda Álvaro Arbeloa.
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