Video: Así fue la pelea a puño limpio del presidente del Victoria con aficionados y revelan motivo

La Ceiba, Honduras.- Como nunca antes visto en el fútbol de Honduras un presidente de primera división se fue a los puños con un aficionado, todo ocurrió en el juego que protagonizaron Victoria y CD Choloma este lunes 13 de abril en La Ceiba por la jornada 18 del torneo Clausura de la Liga Nacional. Javier Cruz, mandamás de la Jaiba Brava, fue grabado en las gradas del estadio Municipal Ceibeño en una pelea con un fanático del conjunto lechero, todo esto mientras al fondo se desarrollaba el juego cumbre por la permanencia en la élite catracha.

CD Choloma estaba goleado a Victoria en esos momentos y reportes desde los hechos indican que el aficionado llegó a encarar al presidente Javier Cruz, lo agredió y el mandamás de los lecheros reaccionó defendiendo su integridad. El encuentro finalizó con marcador favorable al CD Choloma por 5-2 ante Victoria, que dejó al conjunto ceibeño al borde de perder la categoría en primera división. Cuentan con 27 puntos y los maquileros con 31 unidades en la tabla general, pero los jaibos tienen 5 juegos pendientes y los cholomeños 3 partidos por disputar.

Comunicado de Javier Cruz

Quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo sucedido en el estadio. Durante el partido, fui objeto de una ofensa por parte de un aficionado, situación que me llevó a reaccionar de una manera que reconozco no fue la correcta. Asumo completamente mi responsabilidad por haber tomado la decisión de enfrentarme, y lamento profundamente lo ocurrido.