Victoria vs Marathón: Horario y dónde ver el partido

Este resultado le permite a Marathón, en caso de vencer al Victoria, asegurar el liderato y su boleto directo a las semifinales.

Los verdolagas visitan a la Jaiba Brava en el Estadio Municipal Ceibeño, escenario donde ha ganado en 36 ocasiones, empatado 22 y caído en 21.

El equipo de Salomón Názar ya no se juega nada, hace unas jornadas respiraron por el tema del no descenso, pero ya no tienen opciones para entrar a la liguilla.