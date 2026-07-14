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Tuchel, sobre Messi: "Se me ha pasado por la cabeza hacer defensa hombre a hombre"

El técnico alemán, quien comanda a la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, destacó lo que representa Lionel Messi para el fútbol mundial

  • Actualizado: 14 de julio de 2026 a las 17:59
Tuchel, sobre Messi: Se me ha pasado por la cabeza hacer defensa hombre a hombre

Thomas Tuchel también aseguró que pensó en poner marca personal a Messi.

 Foto: EFE

Arlington, Estados Unidos.- Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reconoció que se ha planteado defender "hombre a hombre" ante Leo Messi en la semifinal del Mundial que disputará este miércoles en Atlanta ante Argentina.

"Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás. Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido", afirmó Tuchel en rueda de prensa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

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El técnico alemán manifestó su profundo aprecio y respeto por Messi.

"Su torneo ha sido increíble. Cómo Messi lidera al equipo es increíble. No hay más palabras para hablar de esos logros y de la calidad que Messi muestra. Es un líder y el jugador clave para todos los equipos en los que juega", aseguró.

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"Ves su unión, tienen mucha experiencia, buenos entrenadores, se nota que llevan tiempo juntos y cuando Messi tiene el balón el movimiento comienza. Messi está en el nivel más alto. Estamos aquí para jugar a nuestra manera, a imponer nuestro estilo. Sabemos lo grande que es el obstáculo", añadió.

Un duelo Inglaterra-Argentina siempre llega cargado de simbolismo por la historia que ha tenido durante cuatro décadas.

"Los jugadores tienen claro lo que significa para ambos países. Es un partido que dio tantos momentos icónicos, pero como técnico nos enfocamos en lo que podemos condicionar y no hablamos de historia, de momentos icónicos. La tensión ya es suficiente. Intentamos influenciar a los jugadores con lo que tienen que hacer", dijo.

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"Es la esencia del fútbol, tienes que seleccionar a un equipo que viva como una familia", insistió.

También felicitó a España por conseguir, pocas horas antes, el pase a la final tras ganar por 0-2 a Francia.

"La primera mitad fue increíble. Cuanto más grande el escenario, más calmos están, felicidades por ese logro. Para nosotros, dije que creo que estamos muy cerca, cuartos de final; finales alcanzadas en la Eurocopa, eso te dice que estás ahí, queremos dar el próximo paso. Me gusta el cambio de energía, veo a los jugadores muy ilusionados y con mucha ambición. Nadie está satisfecho y es exactamente lo que hace falta", aseguró.

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Redacción web
Agencia EFE

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