Argentina vs Inglaterra es más que un partido de fútbol para la historia de los mundiales

Al finalizar el partido entre Argentina y Suiza por los Cuartos de Final del Mundial 2026, Lionel Scaloni, DT de la albiceleste, dijo que el cruce ante Inglaterra era "nada más que un partido de fútbol", pero la historia de los mundiales dice lo contrario.
El historial entre ambos selecciones en Copas del Mundo cuenta con cinco cruces previos, cada uno con una carga simbólica o deportiva diferente.
La primera vez que se enfrentaron fue en la Fase de Grupos del Mundial de Chile 1962, cuando Inglaterra superó a Argentina por 3-1 con los goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves.
Cuatro años después, en el Mundial de Inglaterra 1966, los locales volvieron a festejar con el gol de Geoff Hurst, en un partido marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, incidente que dio paso a la creación de las tarjetas amarillas y rojas a partir de México 1970.
Hablando de México, 16 años más tarde y en el mítico Estadio Azteca, se viviría uno de los partidos más cargados de historia fuera de los terrenos de juego... ¿La razón? Guerra de las Malvinas.
Diego Armando Maradona se tomó el partido muy personal, clavando dos estocadas en el pecho de los ingleses, en lo que muchos consideran una "venganza" por todo lo ocurrido en aquellas trincheras.
Ya en Francia 1998, Argentina e Inglaterra se vieron las caras en Octavos de Final, un partido que acabó con victoria albiceleste desde los once pasos tras igualar 2-2 en 120 minutos.
Finalizando con el último cruce mundialista en Corea y Japón 2002, con triunfo inglés por 1-0 gracias a un solitario gol de David Beckham, lo que provocó la temprana eliminación de Argentina en Fase de Grupos.
Este será el primer partido de Messi contra Inglaterra en su larga carrera, con un registro de nueve victorias, seis empates y cuatro derrotas ante selecciones europeas en Copas del Mundo.
La selección victoriosa del Argentina vs Inglaterra de este miércoles 15 de julio, jugará la Gran Final del Mundial 2026 contra España el domingo 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.