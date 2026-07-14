El trágico récord de Mbappé que condena su legado en United 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Nadie duda de la calidad de Kylian Mbappé, menos cuando se trata de la Copa del Mundo. Un campeonato y 20 goles en las citas mundialistas son solo algunos de los hitos que marcan la era del francés en la competición internacional. Sin embargo, entre tantos registros históricos, hay un "pelo en la sopa" para ‘Donatello’. 'Kiki' presume de uno de los mejores promedios anotadores en la historia de la justa, asegurando prácticamente un gol por partido.

Además, ya es el máximo goleador en finales de los mundiales con cuatro tantos, superando a leyendas como Pelé y a su compatriota Zinedine Zidane, ambos con tres dianas. Por si fuera poco, en United 2026 superó la barrera de las 10 anotaciones en rondas eliminatorias, rompiendo el récord de Ronaldo Nazario (8 goles) para dejar la vara alta, hasta el momento, en 12 gritos de gol. Y es justamente en estas fases de eliminación directa donde se esconde la criptonita del jugador del Real Madrid; una sequía que fue determinante en el reciente partido contra España. A pesar de registrar goles en dieciseisavos, octavos y cuartos de final, el delantero galo sigue quedando a deber en el partido previo a la gran final: en las tres ediciones que ha disputado, Kylian jamás ha marcado en semifinales.

Ausente en la antesala

En Rusia 2018, Francia derrotó a Bélgica (1-0) con gol de Umtiti; en Qatar 2022, Théo Hernández y Kolo Muani fueron los encargados de despachar a Marruecos; y en esta edición de 2026, 'La Tortuga' se fue en blanco ante la selección española.