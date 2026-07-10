Kylian Mbappé convierte cada Mundial en una fábrica de récords

¿Es Kylian Mbappé el mejor futbolista en la historia de los mundiales? Con solo tres campeonatos disputados y una carrera de 10 años por delante, parece una locura considerarlo como "el rey del torneo" a estas alturas, pero sus estadísticas nos hacen pensar otra cosa.
Y es que, de los 7,295 jugadores que han participado en al menos un partido en toda la historia de los mundiales, solo nueve han marcado ocho o más goles en una sola edición, lo que se traduce a uno de cada 811 futbolistas, según datos de MisterChip.
Parecía imposible que un jugador lo lograse dos veces, hasta que Kylian Mbappé, con su gol a Marruecos por los Cuartos de Final del Mundial 2026, entró al olimpo del fútbol como el único en marcar ocho o más goles en dos ediciones diferentes.
No contento con eso, alcanzó las 11 participaciones de gol en el Mundial 2026, el cuarto futbolista con mejores números en un solo torneo por detrás de Ademir en 1950, Kocsis en 1954, Fontaine en 1958 y Müller en 1970.
Tantas estadísticas convierten a Kylian Mbappé en el máximo goleador de las fases finales en Copas del Mundo con 12 tantos.
Y si hablamos de las fases eliminatorias, Mbappé ostenta el récord del jugador con más goles en la Gran Final con cuatro: uno en Rusia 2018 y un hat-trick en Qatar 2022.
Además, se convirtió en el futbolista europeo con más goles marcados a diferentes rivales en la Copa del Mundo, alcanzando 11 víctimas distintas.
En su primera participación mundialista (Rusia 2018), Mbappé fue galardonado con el premio al Mejor Jugador Joven de la FIFA tras conquistar su primer título mundial, el segundo para Francia.
Y cuatro años después, en Qatar 2022, se llevó la Bota de Oro con ocho anotaciones, quedándose a las puertas de ganar su segunda Copa del Mundo.
Con este recorrido y tantos récords a sus espaldas, Mbappé, a sus 27 años de edad, puede ser considerado como uno de los mejores futbolista en la historia de los mundiales o quizás, el rey del torneo.