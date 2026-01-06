Ter Stegen abandona la concentración del Barcelona en Arabia por una lesión

Riad, Arabia Saudita.- Nuevo revés para Ter Stegen. Cuando el portero alemán ya se había reincorporado a los entrenamientos, en medio de muchos rumores que apuntan hacia su salida, el número '1' del Barcelona sufrió una lesión que lo ha obligado a abandonar la concentración del cuadro azulgrana en Arabia Saudita a pocas horas de disputar las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club. A través de un breve comunicado, el cuadro catalán informó que el teutón tuvo que separarse del plantel en Medio Oriente y viajó de manera inmediata a Barcelona para someterse a pruebas médicas.

De esta forma, el Barcelona ha sufrido una baja de última hora un día antes de medirse al cuadro vasco en el primer partido crucial del 2026.

En el caso de Ter Stegen, esto supone un duro revés para el germano, que recientemente se había reincorporado a los entrenamientos con su club justo en un momento en que buscaba tomar ritmo de juego pensando en una eventual salida de la entidad azulgrana con el fin de ganar minutos y llegar en forma para el Mundial 2026.

Calvario de lesiones

Tras haber sufrido una rotura en el tendrón rotuliano en septiembre de 2024, Ter Stegen ha vivido un auténtico calvario de lesiones desde entonces. Luego de estar ausente durante siete meses, el alemán regresó a la portería sobre el final de la temporada anterior, pero a raíz de una serie de molestias en su espalda lo han mantenido apartado de los terrenos de juego hasta diciembre de 2025.