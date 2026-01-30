Teófimo López y Shakur Stevenson cumplen en la báscula y se alistan para la pelea

Nueva York, Estados Unidos.- Este viernes 30 de enero se realizó el pasaje oficial de la pelea boxística que realizarán mañana en el prestigioso Madison Square Garden, Teófimo López y Shakur Stevenson. El boxeo mundial se paraliza ante el enfrentamiento que enfrenta dos filosofías opuestas sobre el ring. El hondureño Teófimo “The Takeover” López y el estadounidense Shakur Stevenson en pleno prime de sus carreras, representan un choque de estilos que promete marcar época: la explosividad y el poder frente a la técnica y la inteligencia táctica.

Teófimo López llegó con mucho ritmo, bailando al lado de su padre y su peso dio 139.6 libras y Shakur Stevenson, 138.6 lbs. El hondureño defenderá sus títulos de Ring y de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, contra el rey de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. López, campeón mundial superligero de la OMB, llega respaldado por un historial de grandes noches. Con 22 victorias en 23 combates y 13 nocauts, ha demostrado que sabe brillar en escenarios de máxima presión.

Su consagración ante Vasiliy Lomachenko y su reciente triunfo frente a Josh Taylor lo posicionan como uno de los boxeadores más peligrosos libra por libra. López es agresivo, explosivo y con una capacidad notable para cambiar el rumbo de una pelea con un solo golpe. Del otro lado aparece Shakur Stevenson, invicto y dueño de un boxeo quirúrgico. Con 22 triunfos sin derrota, el campeón en dos divisiones es considerado uno de los mejores defensores de la actualidad. Medallista olímpico en Río 2016, Stevenson basa su éxito en el control de la distancia, la lectura del rival y una precisión que desarma planes ajenos. Aunque su poder de nocaut no es su principal arma, su inteligencia sobre el ring le ha permitido dominar combates sin exponerse innecesariamente.