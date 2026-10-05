Tabla de posiciones Concacaf Nations League: Revés a Honduras y Guatemala clasifica

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras empató 1-1 ante Jamaica y, aunque quedó eliminada de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, logró salvar la categoría y permanecerá en la Liga A. La Bicolor llegó a la última jornada con la obligación de sumar para evitar el descenso a la Liga B. El empate 1-1 ante los jamaiquinos le permitió mantener su lugar en la máxima categoría del torneo de Concacaf.

Honduras terminó fuera de los dos primeros puestos del Grupo B, posiciones que otorgaban el boleto a los cuartos de final. Guatemala se quedó con uno de esos cupos tras vencer a Surinam, mientras que Jamaica también avanzó a la siguiente ronda. Ahora, el principal objetivo de la Bicolor será conseguir su clasificación a la Copa Oro 2027, torneo para el que la Nations League funciona como vía clasificatoria. Al quedar fuera de los cuartos de final, Honduras tendrá que disputar una instancia adicional para buscar su boleto al torneo más importante de selecciones de Concacaf. Los equipos que terminan tercero o cuarto de sus grupos de la Liga A avanzan directamente a los Prelims de la Copa Oro 2027. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los Prelims se jugarán en marzo de 2027 y serán series de ida y vuelta. Los ganadores de esas eliminatorias conseguirán uno de los últimos boletos disponibles para la Copa Oro.

Los chapines quedaron como líderes de la tabla de posiciones del Grupo B con 7 puntos, los mismos que Jamaica y Surinam pero Guatemala con mejor diferencia de goles. Honduras quedó en la cuarta posición con 4 unidades, al igual que Martinica y El Salvador, pero la Bicolor sumó mejor diferencia de goles. Martinica y El Salvador son los descendidos a la Liga B.

Tabla de posiciones