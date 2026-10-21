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Tabla de posiciones Champions League 2026: Real Madrid acecha y sorpresa con el líder

Real Madrid goleó al Leipzig y mantuvo su paso perfecto en la Champions League, mientras el Barcelona cayó 4-2 ante el PSG y perdió terreno en la tabla de posiciones

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 15:01
Tabla de posiciones Champions League 2026: Real Madrid acecha y sorpresa con el líder

Real Madrid celebra su triunfo en la Champions League, mientras el Barcelona deberá recuperarse.

Foto: Cortesía.

Madrid, España.- La tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 dejó resultados importantes en la lucha por los primeros puestos. El Real Madrid goleó 4-1 al RB Leipzig, mientras que el Barcelona sufrió una dolorosa derrota por 4-2 ante el París Saint-Germain, que puso fin a su paso perfecto en la competición.

El conjunto blanco aprovechó su compromiso en el estadio Santiago Bernabéu para sumar tres puntos y mantener su pleno de victorias en el torneo. Con este resultado, el equipo madrileño llegó a nueve unidades después de ganar sus tres primeros encuentros y se afianzó entre los principales candidatos a finalizar en los primeros ocho puestos de la clasificación.

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Por su parte, el Barcelona vivió una noche complicada en París. Aunque logró mantenerse en la pelea y empató en dos ocasiones, no pudo contener el poder ofensivo del PSG, que terminó imponiéndose gracias a su contundencia en los minutos finales. Xavi Espart y Lamine Yamal anotaron para los azulgranas, mientras que Désiré Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz marcaron para el equipo francés.

La derrota dejó al conjunto dirigido por Hansi Flick con seis puntos, producto de dos triunfos y una caída. El Barcelona perdió terreno en la clasificación general y ahora tendrá que recuperarse en las próximas jornadas si quiere terminar entre los ocho mejores y obtener el boleto directo a los octavos de final.

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El PSG, en cambio, confirmó su gran momento y se mantiene como uno de los líderes de la competición, con nueve puntos de nueve posibles. Liverpool también conserva su paso perfecto, mientras que otros clubes aprovecharon la jornada para acercarse a los puestos de privilegio.

Tabla de posiciones Champions League

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Así marcha la tabla de posiciones de Champions League 2026.

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Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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