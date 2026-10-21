Tabla de posiciones Champions League 2026: Real Madrid acecha y sorpresa con el líder

Madrid, España.- La tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 dejó resultados importantes en la lucha por los primeros puestos. El Real Madrid goleó 4-1 al RB Leipzig, mientras que el Barcelona sufrió una dolorosa derrota por 4-2 ante el París Saint-Germain, que puso fin a su paso perfecto en la competición.

El conjunto blanco aprovechó su compromiso en el estadio Santiago Bernabéu para sumar tres puntos y mantener su pleno de victorias en el torneo. Con este resultado, el equipo madrileño llegó a nueve unidades después de ganar sus tres primeros encuentros y se afianzó entre los principales candidatos a finalizar en los primeros ocho puestos de la clasificación.