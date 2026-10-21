Baja confirmada del FC Barcelona para el clásico ante el Real Madrid

El volante español se lesionó en el partido que fue una derrota para los culé 4-1 ante el París Saint-Germain por la Champions League.

Barcleona, España .- Malas noticias han llegado a la plantilla del FC Barcelona a días de enfrentar al Real Madrid en el clásico español por LaLiga. Hansi Flick no podrá contar con Dani Olmo para este encuentro.

Luego de hacerle exámenes tras dicho encuentro, se presentaron los resultados de Olmo donde se demostró que sufre una rotura muscular en el aductor de la pierna izquierda.

Debido a esta lesión que sufre Dani Olmo, Hansi Flick no podrá contar con él por el tiempo de cuatro semanas donde se le estarán realizando diferentes trabajos para recuperlo.

Por lo que Dani Olmo se perderá el clásico español ante el Real Madrid, además, no estará contra el Deportivo Alavés, Aston Villa en Champions League, Atlético de Madrid y posiblemente ante Villarreal.

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Dani Olmo no se lesionaba desde el pasado 3 de diciembre, cuando se dislocó el hombro tras marcar un gol contra el Atlético de Madrid. La última lesión muscular fue el 10 de octubre de 2025.



Olmo llevaba 44 encuentros consecutivos participando, 32 del curso pasado y los 12 disputados hasta ahora.



Además de Dani Olmo, el FC Barcelona no contará con Eric García (lesión en el musmo derecho), Andreas Christensen (molestia muscular) y Roony Bardghji (rotura de ligamento).

