  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla LaLiga de España: Barcelona golea y mete presión al Real Madrid de Xabi

El FC Barcelona esta vez no falló y goleó al Valencia para estar en los primeros lugares de la tabla de posiciones

  • 14 de septiembre de 2025 a las 15:17
Tabla LaLiga de España: Barcelona golea y mete presión al Real Madrid de Xabi

El Real Madrid es el líder de LaLiga de España.

Barcelona, España.- El Barcelona de Hansi Flick se dio un festín de goles este domingo contra el Valencia en el Estadio Johan Cryuff (6-0) con los dobletes de Fermín López, Raphinha y Lewandowski, en el cierra de la cuarta jornada de la Liga Española.

Pese a las sensibles bajas de Lamine Yamal, Balde, De Jong y Gavi, el equipo catalán dominó por completo el compromiso y se llevó los tres puntos para seguir presionando al Real Madrid en la parta alta de la clasificación.

Barcelona no tuvo piedad y receta paliza al Valencia

Tras derrotar ayer con sufrimiento a la Real Sociedad, el conjunto merengue se mantiene invicto en el primer puesto con 12 unidades, seguido por el Barcelona que suma 10 tras registrar tres triunfos y un empate. Los dirigidos por Flick tampoco conocen la derrota en este arranque del torneo.

Getafe y Athletic Club comparten nueve puntos en la tercera y cuarta plaza, respectivamente. Mientras que el Espanyol, Villarreal y Alavés tienen siete puntos cada en el quinto, sexto y séptimo puesto.

Elche, uno de los ascendidos esta temporada, se coloca como octavo con seis puntos, al igual que el Osasuna y Betis en el noveno y décimo lugar.

Atlético de Madrid finalmente pudo conseguir su primer triunfo del certamen frente al Villarreal y se ubica como decimoprimero con cinco unidades.

Tabla de posiciones de la liga española

  • Tabla LaLiga de España: Barcelona golea y mete presión al Real Madrid de Xabi
  • Tabla LaLiga de España: Barcelona golea y mete presión al Real Madrid de Xabi

Cabe mencionar que hoy debutó el hondureño Kervin Arriaga en LaLiga. Su equipo, el Levante, empató en casa frente al Betis (2-2) y se sitúa en la posición 18 con solo 1 punto sin todavía conocer la victoria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias