Tabla LaLiga de España: Barcelona golea y mete presión al Real Madrid de Xabi

Barcelona, España.- El Barcelona de Hansi Flick se dio un festín de goles este domingo contra el Valencia en el Estadio Johan Cryuff (6-0) con los dobletes de Fermín López, Raphinha y Lewandowski, en el cierra de la cuarta jornada de la Liga Española.
Pese a las sensibles bajas de Lamine Yamal, Balde, De Jong y Gavi, el equipo catalán dominó por completo el compromiso y se llevó los tres puntos para seguir presionando al Real Madrid en la parta alta de la clasificación.
Tras derrotar ayer con sufrimiento a la Real Sociedad, el conjunto merengue se mantiene invicto en el primer puesto con 12 unidades, seguido por el Barcelona que suma 10 tras registrar tres triunfos y un empate. Los dirigidos por Flick tampoco conocen la derrota en este arranque del torneo.
Getafe y Athletic Club comparten nueve puntos en la tercera y cuarta plaza, respectivamente. Mientras que el Espanyol, Villarreal y Alavés tienen siete puntos cada en el quinto, sexto y séptimo puesto.
Elche, uno de los ascendidos esta temporada, se coloca como octavo con seis puntos, al igual que el Osasuna y Betis en el noveno y décimo lugar.
Atlético de Madrid finalmente pudo conseguir su primer triunfo del certamen frente al Villarreal y se ubica como decimoprimero con cinco unidades.
Tabla de posiciones de la liga española
Cabe mencionar que hoy debutó el hondureño Kervin Arriaga en LaLiga. Su equipo, el Levante, empató en casa frente al Betis (2-2) y se sitúa en la posición 18 con solo 1 punto sin todavía conocer la victoria.