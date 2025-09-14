Tabla LaLiga de España: Barcelona golea y mete presión al Real Madrid de Xabi

Barcelona, España.- El Barcelona de Hansi Flick se dio un festín de goles este domingo contra el Valencia en el Estadio Johan Cryuff (6-0) con los dobletes de Fermín López, Raphinha y Lewandowski, en el cierra de la cuarta jornada de la Liga Española. Pese a las sensibles bajas de Lamine Yamal, Balde, De Jong y Gavi, el equipo catalán dominó por completo el compromiso y se llevó los tres puntos para seguir presionando al Real Madrid en la parta alta de la clasificación.

Tras derrotar ayer con sufrimiento a la Real Sociedad, el conjunto merengue se mantiene invicto en el primer puesto con 12 unidades, seguido por el Barcelona que suma 10 tras registrar tres triunfos y un empate. Los dirigidos por Flick tampoco conocen la derrota en este arranque del torneo. Getafe y Athletic Club comparten nueve puntos en la tercera y cuarta plaza, respectivamente. Mientras que el Espanyol, Villarreal y Alavés tienen siete puntos cada en el quinto, sexto y séptimo puesto. Elche, uno de los ascendidos esta temporada, se coloca como octavo con seis puntos, al igual que el Osasuna y Betis en el noveno y décimo lugar. Atlético de Madrid finalmente pudo conseguir su primer triunfo del certamen frente al Villarreal y se ubica como decimoprimero con cinco unidades.

Tabla de posiciones de la liga española



