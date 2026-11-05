Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Olimpia reina y Marathón se acerca a la cima

San Pedro Sula, Honduras.- La jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras llegó a su final y dejó movimientos importantes en la tabla de posiciones, donde Olimpia continúa firme en el primer lugar, mientras Marathón aprovechó su triunfo ante Platense para acercarse a los equipos que pelean por los primeros puestos. El conjunto verdolaga cerró la fecha con una contundente victoria de 3-1 sobre Platense en el estadio Olímpico Metropolitano. Nicolás Messiniti fue la gran figura de la noche al marcar un doblete, mientras Tomás Sorto completó la goleada.

Con este resultado, Marathón llegó a 25 puntos y se mantiene en la cuarta posición, recortando distancias con Motagua, que ocupa el tercer lugar con 28 unidades. Los verdes ahora están a solamente tres puntos de los azules. En la cima aparece Olimpia con 32 puntos, luego de protagonizar una espectacular goleada de 8-0 sobre Juticalpa FC. Los albos mantienen una ventaja de cuatro unidades sobre Real España y Motagua. La Máquina comparte el segundo lugar con Motagua, ambos con 28 puntos, aunque los aurinegros tienen mejor diferencia de goles . Real España dejó escapar la oportunidad de acercarse al liderato tras empatar 1-1 ante Génesis PN en La Paz, donde Carlos Arzú consiguió la igualdad en los últimos minutos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Más abajo aparece Olancho FC en la quinta posición con 17 puntos, seguido por Lobos UPNFM y Estrella Roja, ambos con 16 unidades.

En la parte media de la clasificación se encuentran Choloma con 14 puntos, Génesis PN con 12 e Independiente de Siguatepeque también con 12. En los últimos lugares están Platense FC con ocho puntos y Juticalpa FC, que atraviesa un complicado torneo y ocupa el sótano de la clasificación con apenas seis unidades.

Tabla de posiciones