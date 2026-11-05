Marathón vs Platense EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- El Marathón recibe esta noche al Platense en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en el partido que pondrá punto final a la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El encuentro está programado para las 7:30 de la noche. El conjunto verdolaga buscará reencontrarse con la victoria después de perder 2-0 ante Motagua en su visita a Tegucigalpa y tendrá la oportunidad de hacerlo frente a su afición.

El técnico argentino Silvio Rudman confía en que Nicolás Messiniti pueda marcar la diferencia en el ataque y recuperar su mejor versión goleadora.

El delantero argentino ya sabe lo que es anotarle al Platense, pues marcó en el empate 1-1 de la primera vuelta y espera repetir en esta nueva presentación.

Por su parte, el Tiburón atraviesa un momento complicado después de sufrir una goleada 4-1 frente al Olancho FC, resultado que aumentó la presión sobre el equipo porteño.

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Con cambios recientes en el banquillo y ubicado en la parte baja de la clasificación, Platense necesita sumar puntos para intentar salir de la zona de peligro del descenso.

Sin embargo, los antecedentes no favorecen a los escualos, ya que Marathón domina ampliamente el historial con 89 victorias, 80 empates y 43 derrotas en 212 enfrentamientos.

Además, los verdolagas acumulan ocho partidos consecutivos sin perder como locales en Liga Nacional, con un balance de seis triunfos y dos empates.

La racha es todavía más importante porque Marathón ha ganado sus últimos tres compromisos en casa, convirtiendo el Olímpico en un escenario complicado para sus visitantes.

Platense también tendrá que enfrentarse a una estadística que lo persigue desde hace varios torneos, pues suma 21 partidos consecutivos sin vencer a Marathón en San Pedro Sula, con nueve empates y 12 derrotas.

Silvio Rudman, por su parte, mantiene un invicto de cinco encuentros como local al frente del Monstruo Verde, con cuatro victorias y un empate.

En el otro banquillo estará Reynaldo Tilguath, quien buscará cambiar su historial frente a los sampedranos, ya que ha perdido los cinco partidos que ha dirigido como visitante ante Marathón.

Con estos antecedentes, el Monstruo Verde parte con la intención de hacer valer su condición de local, mientras Platense necesita dar un golpe de autoridad para salir de su complicado momento.